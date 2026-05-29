ILO៖ វៀតណាមឈានមួយជំហានយ៉ាងសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាព
នៅក្នុងអត្ថបទមួយដែលមានចំណងជើងថា “វៀតណាមឈានមួយជំហានយ៉ាងសំខាន់ឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាពជាមួយនឹងកម្មវិធីជាតិថ្មី” អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ (ILO) បានបញ្ជាក់ថា ការអនុម័តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅថ្ងៃទី ២៥ ខែឧសភា លើកម្មវិធីឧបត្ថម្ភអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាព ដំណាក់កាល ២០២៦-២០៣០ បានបង្កើតក្របខ័ណ្ឌដ៏ទូលំទូលាយមួយ ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនក្នុងលក្ខណៈប្រកប ដោយប្រសិទ្ធភាពសេដ្ឋកិច្ច មានទំនួលខុសត្រូវខាងសង្គម និងការពារបរិស្ថាន។ ប្រការនេះស្របនឹងការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាម ចំពោះគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព (SDGs) និងគោលដៅសូន្យសុទ្ធនៅឆ្នាំ ២០៥០។
ILO បានឲ្យដឹងថា កម្មវិធីនេះមានគោលបំណងជួយដល់អាជីវកម្ម គ្រួសារ និងសហករណ៍ប្រមាណ ២៥.០០០ ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរទៅជាការអនុវត្តអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាព ខណៈពេលដែលកំពុងអភិវឌ្ឍគំរូអាជីវកម្មប្រកបដោយចីរភាពយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន ២០។ ការអនុម័តកម្មវិធីជាតិថ្មីឆ្លុះបញ្ចាំងពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់វៀតណាមក្នុងការនាំលក្ខណៈចីរភាព ក្លាយទៅជាចំណុចស្នូលក្នុងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍន៍អាជីវកម្មរបស់ខ្លួន និងជាជំហានជាក់ស្តែងឆ្ពោះទៅរកចក្ខុវិស័យរបស់ ILO អំពីអនាគតការងារមិនទុកនរណាម្នាក់ចោលពីក្រោយឡើយ៕