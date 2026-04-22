IEA ព្រមានអំពីវិបត្តិថាមពលដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
ថ្លែងតាមវិទ្យុ France Inter របស់បារាំង លោក Birol បានសង្កត់ធ្ងន់ថា នេះគឺជា "វិបត្តិដ៏ធំបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ" ដោយសារផលប៉ះពាល់នៃការហក់ឡើងយ៉ាងខ្លាំងនៃតម្លៃប្រេង និងឧស្ម័ន រួមផ្សំជាមួយនឹងផលវិបាកនៃជម្លោះរុស្ស៊ី-អ៊ុយក្រែនពីមុន។ ជាលទ្ធផល ទីផ្សារថាមពលពិភពលោកបច្ចុប្បន្នកំពុងស្ថិតនៅក្រោមសម្ពាធដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក ដែលលើសពីវិបត្តិឆ្នាំ ១៩៧៣, ១៩៧៩ និង ២០២២ រួមបញ្ចូលគ្នា។
ជម្លោះនៅមជ្ឈិមបូព៌ាបានរំខានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ការដឹកជញ្ជូនតាមច្រកសមុទ្រ Hormuz ជាផ្លូវនាវាចរណ៍យុទ្ធសាស្ត្រដែលដឹកជញ្ជូនប្រេងនិងឧស្ម័នធម្មជាតិរាវប្រហែល ២០% របស់ពិភពលោកទាំងមូល។ វិបត្តិនេះកើតឡើងនៅក្នុងបរិបទដែលទ្វីបអឺរ៉ុបមិនទាន់ងើបឡើងវិញពេញលេញពីការរំខានដល់ការផ្គត់ផ្គង់ឧស្ម័នពីប្រទេសរុស្ស៊ីដោយសារតែជម្លោះនៅអ៊ុយក្រែន ដែលបណ្ដាលឱ្យទីផ្សារកាន់តែងាយរងគ្រោះ។
នៅចំពោះមុខការកើនឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងខ្លាំងក្លានៃតម្លៃប្រេង កាលពីខែមុន IEA បានយល់ព្រមបញ្ចេញប្រេងក្នុងបរិមាណកំណត់ត្រាគឺ ៤០០ លានបារ៉ែល ពីទុនបម្រុងយុទ្ធសាស្ត្រ ដើម្បីស្ដារលំនឹងទីផ្សារឡើងវិញ៕