ព័ត៌មាន
IEA បញ្ចេញប្រេងបម្រុងចំនួន ៤០០ លានបារ៉ែលដើម្បីជៀសវាងវិបត្តិ
ក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយ នាយកប្រតិបត្តិ IEA លោក Fatih Birol បានសង្កត់ធ្ងន់ថា បញ្ហាប្រឈមដែលទីផ្សារប្រេងរបស់ពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខគឺ "មានទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានពីមុនមក"។ ដូច្នេះហើយ បណ្តាប្រទេស IEA ក៏កំពុងឆ្លើយតបជាមួយនឹង "សកម្មភាពបន្ទាន់រួម ដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមក"។ សេចក្តីប្រកាសនេះ ត្រូវបាននាំចេញបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់របស់ប្រទេសសមាជិក IEA ចំនួន ៣២ ជាមួយក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មអភិវឌ្ឍន៍(G7)។
តម្លៃប្រេងបានកើនឡើងជិត ៣០% នៅថ្ងៃទី ៩ ខែមីនា ដោយឡើងដល់ជិត ១២០ ដុល្លារក្នុងមួយបារ៉ែល ដោយសារតែជម្លោះកាន់តែកើនឡើងនៅមជ្ឈិមបូព៌ា បន្ទាប់ពីការវាយប្រហាររបស់សហរដ្ឋអាមេរិក-អ៊ីស្រាអែលលើអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃទី ២៨ ខែកុម្ភៈ ដែលនាំឱ្យមានសកម្មភាពសងសឹកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងដោយអ៊ីរ៉ង់នៅទូទាំងមជ្ឈិមបូព៌ា រួមទាំងការបិទច្រកសមុទ្រ Hormuz ដែលជាខ្សែផ្លូវដឹកជញ្ជូនប្រេងប្រហែល ២០% របស់ពិភពលោក។
នាថ្ងៃដដែល នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំតាមអ៊ីនធឺណិតរបស់មេដឹកនាំ G7 ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron បានអំពាវនាវឱ្យជៀសវាងការរឹតបន្តឹងលើការនាំចេញប្រេងនិងឧស្ម័ន។ ប៉ុន្តែ លោក Macron បានឲ្យដឹងថា G7 នៅតែសម្រេចចិត្តមិនលើកទណ្ឌកម្មលើប្រេងរបស់រុស្ស៊ីឡើយ៕