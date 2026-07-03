ព័ត៌មាន
GDP របស់វៀតណាមក្នុងឆមាសទី១នៃឆ្នាំ ២០២៦ កើនឡើងជិត ៨,២%
ទោះបីជាត្រូវប្រឈមមុខនឹងការប្រែប្រួលដែលមិនអាចទាយទុកជាមុនបាននៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក៏ដោយ សេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមនៅតែរក្សាបាននូវសន្ទុះកំណើនវិជ្ជមាន ដោយសារការគ្រប់គ្រងយ៉ាងប្ដូរផ្ដាច់របស់រដ្ឋាភិបាល និងការអនុវត្តដោយសមកាលកម្មនូវដំណោះស្រាយជំរុញការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ច-សង្គម។ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) ក្នុងត្រីមាសទីពីរនៃឆ្នាំ ២០២៦ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា កើនឡើង ៨,៣៩% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ ជារួម ក្នុងឆមាសទី១នៃឆ្នាំ២០២៦ GDP បានកើនឡើង ៨,១៨% ខ្ពស់ជាងកំណើន ៧,៦៣% ក្នុងរយៈពេលដូចគ្នានៃឆ្នាំ ២០២៥។ ព័ត៌មាននេះត្រូវបាននាយករដ្ឋានស្ថិតិ (ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ) ប្រកាសនាព្រឹកថ្ងៃទី ៣ ខែកក្កដា។
ក្នុងនោះ កម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើន បន្តមកពីវិស័យទាំងបីនៃសេដ្ឋកិច្ច៖ កសិកម្ម រុក្ខប្រមាញ់ និងនេសាទ; ឧស្សាហកម្ម និងសំណង់; និងសេវាកម្ម។ ចំណុចលេចធ្លោបំផុតមួយនៃផ្ទាំងគំនូរសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆមាសទី១ គឺការងើបឡើងវិញយ៉ាងខ្លាំងក្លានៃវិស័យឧស្សាហកម្ម។
ក្នុងឆមាសទី១នៃឆ្នាំ ២០២៦ ការនាំចេញទំនិញសម្រេចបានទំហំជាង ២៦៦,៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ២១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន; ជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មទំនិញត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា មានឱនភាពចំនួន ១៦,៦៥ ពាន់លានដុល្លារ។ ក្នុងនោះ សហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាទីផ្សារនាំចេញធំជាងគេរបស់វៀតណាម ខណៈដែលប្រទេសចិនគឺជាទីផ្សារនាំចូលធំជាងគេរបស់វៀតណាម។ គួរឲ្យកត់សម្គាល់ថា ការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសសរុប (FDI) ដែលបានចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាម គិតត្រឹមថ្ងៃទី ៣០ ខែមិថុនា បានឈានដល់ ៣៤,៦៥ ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក កើនឡើង ៦១% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច បណ្ឌិត Le Duy Binh បានវិភាគថា៖
“កម្លាំងចលករចាស់ៗនៅតែត្រូវបានរក្សា ចាប់ពីការនាំចេញ រហូតដល់ការវិនិយោគ និងការប្រើប្រាស់។ លើសពីនេះ ស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៅតែមានស្ថេរភាពផងដែរ។ យើងរំពឹងថាខែបន្ទាប់ៗនឹងបន្តរក្សាបាននូវអត្រាកំណើនយ៉ាងដូច្នេះ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលខ្ពស់ជាងសម្រាប់ឆ្នាំ ២០២៦ ទាំងមូល”។
នៅក្នុងឆមាសទីមួយនៃឆ្នាំ ២០២៦ មានសហគ្រាសជិត ១១១.៧០០ អង្គភាពត្រូវបានបង្កើតថ្មី កើនឡើង ២២,៥% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងរយៈពេលដូចគ្នាកាលពីឆ្នាំមុន។ លទ្ធផលនៃការស្ទង់មតិនិន្នាការអាជីវកម្មក៏បង្ហាញផងដែរថា អារម្មណ៍អាជីវកម្មកំពុងមានភាពប្រសើរឡើង៕