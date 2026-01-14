Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

FPT ប្រកាសពីការបង្កើត FPT អ៊ីស្រាអែល ដោយពង្រីកវត្តមាននៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលបច្ចេកវិទ្យាឈានមុខគេរបស់ពិភពលោក

នាព្រឹកថ្ងៃទី១៣ ខែមករា នៅទីក្រុង Tel Aviv សារជីវកម្ម FPT បានបើកសម្ពោធជាផ្លូវការនូវការិយាល័យ FPT ប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែល។ ព្រឹត្តិការណ៍នេះបានធ្វើឡើងក្នុងពេលដំណាលគ្នានៅទីក្រុងហាណូយ និងទីក្រុង Netanya (អ៊ីស្រាអែល)។

លោក Truong Gia Binh ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសារជីវកម្ម FPT ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ។ រូបថត៖ Thanh Binh-TTXVN 
 

ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ លោក Truong Gia Binh ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសារជីវកម្ម FPT បានសង្កត់ធ្ងន់ថា វៀតណាមកំណត់បច្ចេកវិទ្យាជាកម្លាំងចលករសម្រាប់កំណើនជាយុទ្ធសាស្ត្រ ដោយផ្តោតលើវិស័យដូចជា AI សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត និងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក។ FPT គឺជាសារជីវកម្មបច្ចេកវិទ្យាសំខាន់របស់វៀតណាម បានជ្រើសរើសអ៊ីស្រាអែលដើម្បីសិក្សារៀនសូត្រ និងទទួលយកប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម ការអប់រំបច្ចេកវិទ្យា និងស្មារតីនវានុវត្តន៍។

ពិធីកាត់ខ្សែបូរបើកសម្ពោធការិយាល័យ FPT ប្រចាំនៅអ៊ីស្រាអែល មានការចូលរួមដោយក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីស្រាអែលដូចជា Enabley, CropX, Cyabra និង CyberproAI។ រូបថត៖ Thanh Binh-TTXVN 

ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីនៅអ៊ីស្រាអែល លោក Tran Dang Hoa ប្រធាន FPT IS ចំណុះសារជីវកម្ម FPT បានឲ្យដឹងថា ការតម្រង់ទិសប្រតិបត្តិការរបស់ FPT Israel ផ្តោតលើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបច្ចេកវិទ្យា ការស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍន៍ (R&D) និងការអនុវត្តគម្រោងនានាក្នុងវិស័យបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) សន្តិសុខតាមអ៊ីនធឺណិត ទិន្នន័យ ឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិក និងបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងៗទៀត។

ចំណុចលេចធ្លោមួយនៃពិធីបើកគឺការបង្ហាញមុខនូវកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាង FPT និងក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាអ៊ីស្រាអែលដូចជា Enabley, CropX, Cyabra, CyberproAI... ដែលបើកចេញឱកាសជាច្រើនសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍផលិតផលរួមគ្នា ការផ្ទេរចំណេះដឹង និងការពង្រីកទីផ្សារ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចង់បន្តបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាម

សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកចង់បន្តបើកទូលាយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាម

នៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករា សមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាមេរិក លោក Steve Daines (មកពីគណបក្សសាធារណរដ្ឋ រដ្ឋ Montana) បានផ្ញើលិខិតអបអរសាទរជូនចំពោះអគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម និងប្រជាជនវៀតណាម ដោយបង្ហាញពីបំណងប្រាថ្នារបស់លោកក្នុងការបន្តកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមនាពេលខាងមុខ។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top