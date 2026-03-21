ព័ត៌មាន
Festival ហ្វើឆ្នាំ២០២៦ តភ្ជាប់មហាជនដែលស្រឡាញ់ម្ហូបអាហារនៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស
ម៉ាកយីហោ ហ្វើ Nam
Dinh ត្រូវបានបង្កើតឡើង អភិវឌ្ឍន៍
និងក្លាយជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌ម្ហូបអាហារវៀតណាម។ សព្វថ្ងៃនេះ សិប្បករឆ្នើមៗ
បានច្នៃប្រឌិតមុខម្ហូបហ្វើជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នា
ដែលរីកសាយភាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេស និងឈានដល់ពិភពលោកទៀតផង។ នៅឆ្នាំ២០២៤ ហ្វើ
Nam Dinh និងហ្វើ Ha Noi ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិ
ហើយកំពុងបំពេញឯកសារដាក់ជូនអង្គការយូណេស្កូ ដើម្បីទទួលស្គាល់ ហ្វើវៀតណាម
ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីតំណាងរបស់មនុស្សជាតិ។
Festival ហ្វើឆ្នាំ២០២៦ នឹងរួមចំណែកអះអាងនូវម៉ាកយីហោ ហ្វើ Nam Dinh របស់ខេត្ត Ninh Binh និងហ្វើវៀតណាមនិយាយរួម តាមនោះជំរុញការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចនៃមូលដ្ឋាន ខណៈពេលដែលផ្សព្វផ្សាយរូបភាពមនុស្សដ៏រួសរាយរាក់ទាក់ និងសម្បូរអត្តសញ្ញាណរបស់ខេត្ត Ninh Binh៕