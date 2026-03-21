Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

Festival ហ្វើឆ្នាំ២០២៦ តភ្ជាប់មហាជនដែលស្រឡាញ់ម្ហូបអាហារនៅទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស

កាលពីយប់ថ្ងៃទី២០ ខែមីនា នៅខេត្ត និញប៊ិញ Festival ហ្វើឆ្នាំ២០២៦ បានបើកជាផ្លូវការ ក្នុងគោលបំណងលើកតម្កើងនិងអះអាងនូវប្រភពប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបរចម្អិនហ្វើ និងការអភិវឌ្ឍជាបន្តបន្ទាប់នៃបេតិកភណ្ឌនេះនៅតាមតំបន់នានា។
ភ្ញៀវទេសចររីករាយជាមួយម្ហូបហ្វើវៀតណាម។ (រូបថត៖ nhandan.vn)

ម៉ាកយីហោ ហ្វើ Nam Dinh ត្រូវបានបង្កើតឡើង អភិវឌ្ឍន៍ និងក្លាយជានិមិត្តរូបនៃវប្បធម៌ម្ហូបអាហារវៀតណាម។ សព្វថ្ងៃនេះ សិប្បករឆ្នើមៗ បានច្នៃប្រឌិតមុខម្ហូបហ្វើជាច្រើនប្រភេទផ្សេងៗគ្នា ដែលរីកសាយភាយនៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងប្រទេស និងឈានដល់ពិភពលោកទៀតផង។ នៅឆ្នាំ២០២៤ ហ្វើ Nam Dinh និងហ្វើ Ha Noi ត្រូវបានចុះបញ្ជីជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីជាតិ ហើយកំពុងបំពេញឯកសារដាក់ជូនអង្គការយូណេស្កូ ដើម្បីទទួលស្គាល់ ហ្វើវៀតណាម ជាបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌អរូបីតំណាងរបស់មនុស្សជាតិ។

Festival ហ្វើឆ្នាំ២០២៦ នឹងរួមចំណែកអះអាងនូវម៉ាកយីហោ ហ្វើ Nam Dinh របស់ខេត្ត Ninh Binh និងហ្វើវៀតណាមនិយាយរួម តាមនោះជំរុញការអភិវឌ្ឍវប្បធម៌ ទេសចរណ៍ និងសេដ្ឋកិច្ចនៃមូលដ្ឋាន ខណៈពេលដែលផ្សព្វផ្សាយរូបភាពមនុស្សដ៏រួសរាយរាក់ទាក់ និងសម្បូរអត្តសញ្ញាណរបស់ខេត្ត Ninh Binh៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ ទទួលជួបឯកអគ្គរដ្ឋទូតឥណ្ឌូនេស៊ីប្រចាំវៀតណាម

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យភាគីទាំងពីរបង្កើនការតភ្ជាប់មនុស្ស និងសេដ្ឋកិច្ច ដោយផ្តោតលើការតភ្ជាប់បៃតង ឌីជីថល និងកសាងមូលដ្ឋានទិន្នន័យប្រើប្រាស់រួម; ជាពិសេសគាំទ្រគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីធានាសន្តិសុខថាមពល រួមទាំងបណ្តាញអគ្គិសនីអាស៊ាន ជៀសវាងការរំខានដល់ខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ថាមពល។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top