ព័ត៌មាន

FAO តែងតែឱ្យតម្លៃវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់

នាថ្ងៃទី ២១ ខែឧសភា នៅទីស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អង្គការស្បៀងអាហារ និងកសិកម្មនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ (FAO) នៅទីក្រុងរ៉ូម (ប្រទេសអ៊ីតាលី) ឯកអគ្គរដ្ឋទូតវៀតណាមប្រចាំប្រទេសអ៊ីតាលី លោកស្រី Nguyen Phuong Anh បានប្រគល់សារតាំងជូនលោក Qu Dongyu អគ្គនាយក FAO ដោយទទួលតួនាទីជាតំណាងអចិន្ត្រៃយ៍របស់វៀតណាមប្រចាំ FAO ជាផ្លូវការ។
ឯកអគ្គរដ្ឋទូត Nguyen Phuong Anh (រូបថត៖ Duong Hoa/VNA)

នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ពីការប្រគល់សារតាំង លោក Qu Dongyu អគ្គនាយក FAO បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់វៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ ជាពិសេសក្នុងវិស័យកសិកម្ម ធានាសន្តិសុខស្បៀង កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទប្រកបដោយចីរភាព; បញ្ជាក់ថា FAO តែងតែចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ ដោយឱ្យតម្លៃដល់តួនាទី និងបទពិសោធន៍របស់វៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម ជាពិសេសគំរូសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីនៅអាហ្វ្រិក និងកម្មវិធីជាតិមួយឃុំមួយផលិតផល។ លោក Qu Dongyu បានស្នើឱ្យវៀតណាមបន្តចែករំលែកបទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន ផ្សព្វផ្សាយគំរូជោគជ័យដល់ប្រទេស និងតំបន់ជាច្រើន និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារប្រកបដោយចីរភាព កសិកម្មបៃតង និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ចំណែកខ្លួនវិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកស្រី ង្វៀន ភឿងអាញ់ បានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា អង្គការ FAO នឹងបន្តធ្វើការជាមួយវៀតណាមក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មឡើងវិញ ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបៃតង និងប្រកបដោយចីរភាព ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ធានាសន្តិសុខស្បៀង អនុវត្តវិធីសាស្រ្តសុខភាពតែមួយ និងឆ្លើយយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។

ក្នុងឱកាសនេះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងការសម្របសម្រួល លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធី និងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់ និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព នវានុវត្តន៍ ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូង-ត្បូង៕

តាម vovworld.vn/km-KH

ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិមអញ្ជើញជូនពរសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាមក្នុងឱកាសមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា

នារសៀលថ្ងៃទី ២២ ឧសភា នៅវត្តក្វាន់ស៊ឺ (ហាណូយ) សមាជិកការិយាល័យនយោបាយ លេខាមជ្ឈិមបក្ស ប្រធានគណៈកម្មាធិការឃោសនាអប់រំនិងចលនាមហាជនមជ្ឈិម លោក ទ្រុញ វ៉ាន់ ក្វៀត បានអញ្ជើញទៅទស្សនានិងជូនពរដល់មជ្ឈិមសមាគមពុទ្ធសាសនាវៀតណាម ក្នុងឱកាសមហាពិធីបុណ្យវិសាខបូជា (ប្រតិទិនព្រះពុទ្ធ ២៥៧០ - ប្រតិទិនសកល ២០២៦)។
