FAO តែងតែឱ្យតម្លៃវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់
នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាប់ពីការប្រគល់សារតាំង លោក Qu
Dongyu អគ្គនាយក FAO បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសមិទ្ធផលអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ច-សង្គមរបស់វៀតណាមក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ
ជាពិសេសក្នុងវិស័យកសិកម្ម ធានាសន្តិសុខស្បៀង កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ
និងអភិវឌ្ឍន៍ជនបទប្រកបដោយចីរភាព; បញ្ជាក់ថា FAO តែងតែចាត់ទុកវៀតណាមជាដៃគូសំខាន់មួយនៅក្នុងតំបន់ ដោយឱ្យតម្លៃដល់តួនាទី
និងបទពិសោធន៍របស់វៀតណាមក្នុងការអភិវឌ្ឍកសិកម្ម ជាពិសេសគំរូសហប្រតិបត្តិការត្រីភាគីនៅអាហ្វ្រិក
និងកម្មវិធីជាតិមួយឃុំមួយផលិតផល។ លោក Qu Dongyu បានស្នើឱ្យវៀតណាមបន្តចែករំលែកបទពិសោធន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួន
ផ្សព្វផ្សាយគំរូជោគជ័យដល់ប្រទេស និងតំបន់ជាច្រើន
និងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារប្រកបដោយចីរភាព
កសិកម្មបៃតង និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
ចំណែកខ្លួនវិញ ឯកអគ្គរដ្ឋទូតលោកស្រី ង្វៀន ភឿងអាញ់
បានសម្តែងក្តីសង្ឃឹមថា អង្គការ FAO នឹងបន្តធ្វើការជាមួយវៀតណាមក្នុងការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធវិស័យកសិកម្មឡើងវិញ
ការអភិវឌ្ឍកសិកម្មបៃតង និងប្រកបដោយចីរភាព ផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ធានាសន្តិសុខស្បៀង
អនុវត្តវិធីសាស្រ្តសុខភាពតែមួយ និងឆ្លើយយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ។
ក្នុងឱកាសនេះ ភាគីទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបន្តពង្រឹងការសម្របសម្រួល
លើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធី និងគម្រោងសហប្រតិបត្តិការដែលមានស្រាប់
និងពង្រីកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងវិស័យកសិកម្មប្រកបដោយចីរភាព នវានុវត្តន៍
ការផ្លាស់ប្តូរប្រព័ន្ធស្បៀងអាហារ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការត្បូង-ត្បូង៕