ព័ត៌មាន

Chau Tuyet Van ដណ្តើមមេដាយមាសក្នុងការប្រកួតជើងឯកតេក្វាន់ដូ អាមរិកបើកទូលាយ ឆ្នាំ២០២៦

អ្នកសិល្បៈក្បាច់គុនជើងចាស់ Chau Tuyet Van ទើបតែបន្តសរសេរជំពូកថ្មីមួយនៅក្នុងអាជីពរបស់នាង ដោយដណ្តើមបានមេដាយមាសក្នុងការប្រកួតជើងឯកតេក្វាន់ដូ អាមេរិកបើកទូលាយ ឆ្នាំ២០២៦។

Chau Tuyet Van ដណ្តើមមេដាយមាសក្នុងការប្រកួតជើងឯកតេក្វាន់ដូ អាមរិកបើកទូលាយ ឆ្នាំ២០២៦។ ររូបថត៖ thethaovietnamplus

ការប្រកួតនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងឡាសវេហ្គាស សហរដ្ឋអាមេរិក។ ទោះបីជាមានកំណត់ត្រាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ (មេដាយមាសជើងឯកពិភពលោកចំនួន១០ មេដាយមាសជើងឯកអាស៊ីចំនួន២ និងមេដាយមាសស៊ីហ្គេមចំនួន៦) ប៉ុន្តែ Chau Tuyet Van ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១០ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពូមសេនារីស្តង់ដារអាយុក្រោម ៤០ ឆ្នាំ។ ដោយប្រឈមមុខនឹងគូប្រជែងខ្លាំងៗចំនួន១៧នាក់ រួមទាំងអ្នកសិល្បៈក្បាច់គុនកំពូលៗ អ្នកសិល្បៈក្បាច់គុនអាយុ ៣៦ ឆ្នាំរូបនេះនៅតែបង្ហាញពីភាពធន់មិនរង្គោះរង្គើ។ ជាមួយនឹងការសម្តែងដ៏ស៊ីសង្វាក់គ្នា និងបច្ចេកទេសដ៏ប៉ិនប្រសប់ នាងបានយកឈ្នះលើឧបសគ្គទាំងអស់ ដើម្បីដណ្តើមជើងឯក៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

