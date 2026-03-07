ព័ត៌មាន
Chau Tuyet Van ដណ្តើមមេដាយមាសក្នុងការប្រកួតជើងឯកតេក្វាន់ដូ អាមរិកបើកទូលាយ ឆ្នាំ២០២៦
ការប្រកួតនេះកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅទីក្រុងឡាសវេហ្គាស សហរដ្ឋអាមេរិក។ ទោះបីជាមានកំណត់ត្រាគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ (មេដាយមាសជើងឯកពិភពលោកចំនួន១០ មេដាយមាសជើងឯកអាស៊ីចំនួន២ និងមេដាយមាសស៊ីហ្គេមចំនួន៦) ប៉ុន្តែ Chau Tuyet Van ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ១០ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ពូមសេនារីស្តង់ដារអាយុក្រោម ៤០ ឆ្នាំ។ ដោយប្រឈមមុខនឹងគូប្រជែងខ្លាំងៗចំនួន១៧នាក់ រួមទាំងអ្នកសិល្បៈក្បាច់គុនកំពូលៗ អ្នកសិល្បៈក្បាច់គុនអាយុ ៣៦ ឆ្នាំរូបនេះនៅតែបង្ហាញពីភាពធន់មិនរង្គោះរង្គើ។ ជាមួយនឹងការសម្តែងដ៏ស៊ីសង្វាក់គ្នា និងបច្ចេកទេសដ៏ប៉ិនប្រសប់ នាងបានយកឈ្នះលើឧបសគ្គទាំងអស់ ដើម្បីដណ្តើមជើងឯក៕