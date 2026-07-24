ព័ត៌មាន
AMM-59 បញ្ជាក់ពីសាមគ្គីភាព ភាពធន់និងការលើកកំពស់មជ្ឈភាពអាស៊ានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
នារសៀលថ្ងៃទី ២៣ ខែកក្កដា នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានជាប្រចាំរបស់ក្រសួងការបរទេសវៀតណាម នៅទីក្រុងហាណូយ ឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពីការរំពឹងទុករបស់វៀតណាមសម្រាប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី ៥៩ (AMM 59) និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធនានាដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅប្រទេសហ្វីលីពីននោះ អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេស លោកស្រី Pham Thu Hang បានបញ្ជាក់ថា៖
“នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនានា ប្រទេសសមាជិកអាស៊ាននិងដៃគូ បានសង្កត់ធ្ងន់លើអាទិភាពនៃការធានាសាមគ្គីភាព ភាពធន់ និងការលើកកម្ពស់តួនាទីមជ្ឈភាពប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូដែលកាន់តែជាក់ស្ដែងនិងបើកចំហ។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ បញ្ជាក់ពីការបន្តផ្តោតសំខាន់លើការអនុវត្តការប្តេជ្ញាចិត្តនៃកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ៤៨ និងពន្លឿនការអនុវត្តចក្ខុវិស័យសហគមន៍អាស៊ាន ការសម្រេចបាននូវអាទិភាពនានានៃឆ្នាំប្រធានអាស៊ាន ២០២៦ ក៏ដូចជាការផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈលើបញ្ហាអន្តរជាតិ និងតំបន់ដែលមានការយកចិត្តទុកដាក់ដូចគ្នា រួមទាំងបញ្ហាសមុទ្រខាងកើតផងដែរ”។
លោកស្រី Pham Thu Hang ក៏បានថ្លែងផងដែរថា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ AMM-59 រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសវៀតណាម លោក Le Hoai Trung រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃបណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងដៃគូទាំងអស់បានសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃសេរីភាពនាវាចរណ៍ និងអាកាសចរណ៍នៅសមុទ្រខាងកើត; ការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិ ការដោះស្រាយជម្លោះដោយសន្តិវិធីដោយផ្អែកលើច្បាប់អន្តរជាតិ ជាពិសេសគឺអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីច្បាប់សមុទ្រឆ្នាំ ១៩៨២។ បណ្តាប្រទេសអាស៊ាន និងចិនក៏បានបញ្ជាក់ពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីបញ្ចប់ការចរចាលើក្រមប្រតិបត្តិនៅសមុទ្រខាងកើត (COC) ឲ្យបានជាក់ស្ដែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងឆ្នាំនេះផងដែរ៕