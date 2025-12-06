ព័ត៌មាន
Amazon នឹងជួយវៀតណាយក្លាយជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំចេញតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ឡេ ថាញ់ឡុង ទទួលជួបលោកស្រី Susan Pointer អនុប្រធានទទួលបន្ទុកគោលនយោបាយសាធារណៈសកលរបស់សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Amazon។ (រូបថត៖ VNA)
រីឯខ្លួនវិញ លោកស្រី Susan Pointer បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះលទ្ធផលនៃការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់វៀតណាមក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ជាពិសេសក្នុងការកែទម្រង់ក្បាលម៉ាស៊ីនរដ្ឋបាល និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល។ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន Amazon បានអះអាងថា នឹងសហការជាមួយវៀតណាមក្នុងរយៈពេល វែង ជួយឧបត្ថម្ភកែលម្អផលិតផល Made in Vietnam ហើយជួយវៀតណាមក្លាយ ជាមជ្ឈមណ្ឌលនាំចេញតាមរយៈពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ផងដែរ៕