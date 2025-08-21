ព័ត៌មាន
៨០ ឆ្នាំនៃបដិវត្តខែសីហា៖ វ៉េណេស៊ុយអេឡាចាត់ទុកវៀតណាមជាគំរូនៃភាពក្លាហានមោះមុត
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញដោយក្រសួងការបរទេសវេណេស៊ុយអេឡា រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបានសង្កត់ធ្ងន់ថា ថ្ងៃទី១៩ ខែសីហា ឆ្នាំ១៩៤៥ គឺជា “សញ្ញាសម្គាល់ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយនៃឆន្ទៈ និងការប្តេជ្ញាចិត្ត” របស់ប្រជាជាតិវៀត ណាម ដែលបង្ហាញឲ្យពិភពលោកឃើញនូវស្មារតីដ៏ក្លាហានមោះមុត និងការប្តេជ្ញាចិត្ត ដែកថែបដើម្បីធ្វើជាម្ចាស់លើជោគវាសនារបស់ខ្លួន”។
រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡាបានអះអាងថា វៀតណាម និងវ៉េណេស៊ុយអេឡា តែងតែចែករំលែកទស្សនៈស្រដៀងគ្នា នៅវេទិកាអន្តរជាតិ ហើយគាំទ្រពហុភាគីនិយម និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការខាងត្បូង-ខាងត្បូង។ ជាពិសេស វេណេស៊ុយអេឡា ជានិច្ច កាលបង្ហាញការគាំទ្រចំពោះវៀតណាមក្នុងបញ្ហាអន្តរជាតិផងដែរ។
ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃអង្គការ និងវេទិការអន្តរជាតិជាច្រើន វេណេហ្ស៊ុយអេឡា ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញទំនាក់ទំនងរវាងវៀតណាមនិងបណ្តាប្រទេសនៅអាមេរិកឡាទីន ខណៈដែលវៀតណាមជាស្ពានសំខាន់រវាងវេណេស៊ុយអេឡានិងតំបន់ អាស៊ីនិយាយរួម និងបណ្ដាប្រទេសសមាជិកនៃសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ (អាស៊ាន) និយាយដោយឡែក។ រដ្ឋាភិបាលវេណេស៊ុយអេឡា មានបំណងចង់បន្តពង្រឹង ទំនាក់ទំនងមិត្តភាពជាប្រពៃណី និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយវៀតណាមលើវិស័យជាច្រើន៕