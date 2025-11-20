Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Quoc Dung ចុះត្រួតពិនិត្យការទប់ទល់នឹងភ្លៀងទឹកជំនន់នៅខេត្ត Khanh Hoa

នៅចំពោះមុខហានិភ័យនៃទឹកជំនន់នៅតាមខេត្តក្រុងនានា ចាប់ពីទីក្រុងHue ដល់ខេត្ត Khanh Hoa នាយប់ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឆិកា ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Quoc Dung បានចុះត្រួតពិនិត្យដោយផ្ទាល់នូវស្ថានភាពបាក់ដី និងបានដឹកនាំការងារទប់ទល់នឹងភ្លៀងទឹកជំនន់នៅខេត្ត Khanh Hoa ជាបន្ទាន់។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Quoc Dung ចុះពិនិត្យស្ថានភាពបាក់ដីនៅខេត្ត Khanh Hoa។ រូបថត៖ VOV

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Quoc Dung បានស្នើសុំឱ្យកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចបើកឱ្យ​ចរាចរណ៍ផ្លូវសុវត្ថិភាព ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានឧប្បត្តិហេតុណាមួយកើតឡើងបន្ថែមទៀត នៅពេលដែលភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតែបន្ត។ អង្គភាពនានាត្រូវតែចល័តកងកម្លាំងនិងមធ្យោបាយទាំងអស់ជាអតិបរមា សម្របសម្រួលយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីជំនះលើផលវិបាកឱ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបាន ក្នុងរយៈពេល ២ថ្ងៃខាងមុខ ដោយធានាសុវត្ថិភាពយ៉ាងដាច់ខាត់សម្រាប់ប្រជាជន ក៏ដូចជាកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ច។

“ពិចារណាដោយប្រុងប្រយ័ត្នលើប្រតិបត្តិការរបស់អាងស្តុកទឹក ផ្តោតលើការធានាសុវត្ថិភាព។ ស្នើឱ្យខេត្តចាត់តាំងក្រុមការងារឱ្យទៅកាន់មូលដ្ឋានងាយរងគ្រោះដោយផ្ទាល់ ដឹកនាំការទប់ទល់យ៉ាងទាន់ពេលវេលា។ មានការព្យាករណ៍ថា ភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនឹងបន្តអូសបន្លាយក្នុងរយៈពេល ២ថ្ងៃខាងមុខ”។

ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក Ho Quoc Dung បានប្រគល់ថវិកាចំនួន ៥០ ពាន់លានដុង ពីទុនបម្រុងថវិកាមជ្ឈិមឆ្នាំ ២០២៥ ដើម្បីជួយខេត្ត Khanh Hoa ជំនះលើផលវិបាក់ដែលបណ្តាលមកដោយភ្លៀងទឹកជំនន់៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

នាថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០២៥ ក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសម័យប្រជុំលើកទី១០ រដ្ឋសភាវៀតណាម នីតិកាលទី១៥ សេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីបញ្ញាសិប្បនិម្មិតត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលដាក់ជូន រដ្ឋសភាជាលើកដំបូង ដោយបើកផ្លូវសម្រាប់បរិយាកាសនវានុវត្តន៍ប្រកបដោយ សុវត្ថិភាព និងបើកចំហ ដែលនាំបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ក្លាយជាបច្ចេកវិទ្យាយុទ្ធសាស្ត្រ ចម្បងរបស់ប្រទេសវៀតណាម។
