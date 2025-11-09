ព័ត៌មាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ម៉ាយ វ៉ាន់ ជីញ អញ្ជើញជួបធ្វើការជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តដាក់ឡាក់
លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើឱ្យខេត្តដាក់ឡាក់ បង្កើនភាពម្ចាស់ការ បង្កើនល្បឿនបើកចំណាយដើមទុន បង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការប្រើប្រាស់ធនធាន ពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលដៅឆ្នាំ២០២៥ ខិតខំសម្រេចបានអត្រាកំណើនប្រហែល ៨% ដោយផ្តោតលើគម្រោងសំខាន់ៗ។ ទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជន នៅតំបន់ដាច់ស្រយាល ជនជាតិភាគតិច ធានាសន្តិសុខសង្គមដែលទាក់ទងនឹងស្ថិរភាពការពារជាតិ និងសន្តិសុខ។ ផ្តោតលើការពិនិត្យឡើងវិញនូវភារកិច្ច និងគោលដៅឆ្នាំ២០២៥។ ដូច្នេះ គោលដៅ GRDP (ផលិតផលសរុបក្នុងតំបន់) ដែលមិនទាន់សម្រេចបាន ត្រូវតែរៀបចំផែនការឡើងវិញ។ តំបន់ និងវិស័យនីមួយៗដែលមានសមត្ថភាព និងសក្តានុពលក្នុងការអភិវឌ្ឍ ត្រូវតែបង្កើន ដោយខិតខំសម្រេចបាន ៨%។ ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតលើការលុបបំបាត់ការលំបាកភ្លាមៗ ក្នុងការវិនិយោគសាធារណៈ ជាពិសេសគម្រោងសំខាន់ៗ គម្រោងថ្មីៗនាពេលខាងមុខ៕