ព័ត៌មាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ត្រឹន ហុង ហា ស្នើឱ្យបញ្ចប់បទប្បញ្ញត្តិគ្រប់គ្រងទិន្នន័យ IUU
នេះជាប្រសាសន៍របស់ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ត្រឹន ហុង ហា ដែលបានធ្វើជាអធិបតីក្នុងកិច្ចប្រជុំលើកទី ២៤ នៃគណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) ដែលបានធ្វើឡើងនាព្រឹកថ្ងៃទី ២ ខែធ្នូ នៅទីស្នាក់ការរដ្ឋាភិបាល នៃទីក្រុងហាណូយ។
យោងតាមរបាយការណ៍របស់ក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថាន គិតត្រឹមថ្ងៃទី ២៩ ខែវិច្ឆិកា ចំនួនសរុបនៃនាវានេសាទនៅក្នុងតំបន់ដែលត្រូវបានចុះបញ្ជី និងធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពនៅលើមូលដ្ឋានទិន្នន័យនេសាទជាតិ (Vnfishbase) មានចំនួន ៧៩,២៤៣ គ្រឿង ដែលឈានដល់ ១០០%។ បច្ចុប្បន្ននេះ តំបន់នានាកំពុងសុក្រិតគោលនយោបាយស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរអាជីព និងការរំសាយនាវានេសាទដែលពុំមានតម្រូវការធ្វើប្រតិបត្តិការក្នុងការនេសាទ និងគោលនយោបាយឧបត្ថម្ភដល់អ្នកនេសាទក្នុងការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើង និងជំនួសឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ (VMS)។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ត្រឹន ហុង ហា បានលើកច្បាស់ថា៖ “ទាក់ទងនឹងទិន្នន័យ ត្រូវតែមានទំនាក់ទំនងគ្នាទៅវិញទៅមក រួមបញ្ចូលគ្នាសម្រាប់ ពហុគោលដៅ ត្រឹមត្រូវ ភាពពេញលេញ ភាពស្អាតស្អំ និងភាពរស់រវើក។ សប្តាហ៍នេះ ខ្ញុំស្នើឱ្យក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថានធ្វើ បទប្បញ្ញត្តិសម្រាប់ការធ្វើអាជីវកម្ម និងការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យនេះ ដែលត្រូវបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ថា អ្នកណាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួម អ្នកណាត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើប្រាស់មុខងារអ្វី និងការទទួលខុសត្រូវអ្វីខ្លះរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ ដែលម្ចាស់នាវាទទួលខុសត្រូវក្នុងការកត់ត្រាសៀវភៅកំណត់ ហេតុនៅទីនេះ ដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវឱកាសសម្រាប់ពួកគេចុះឈ្មោះទិន្នន័យ ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរនិងប្រកាសពីការនេសាទ។ ពីទីនេះ យើងនឹងអនុវត្តនីតិវិធីសម្រាប់ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណបញ្ជាក់”។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានចាត់តាំងក្រសួងកសិកម្ម និងបរិស្ថានឱ្យពិនិត្យឡើងវិញនូវច្បាប់នេសាទ ស្នើធ្វើវិសោធនកម្មដើម្បីឱ្យស្របនឹងតម្រូវការរបស់ EC និងអន្តរជាតិ និងបញ្ជាក់អំពីបទប្បញ្ញត្តិទាក់ទងនឹងឧបករណ៍ត្រួតពិនិត្យការធ្វើដំណើរ ការដំឡើង ប្រតិបត្តិការ និងការទទួលខុសត្រូវរបស់ម្ចាស់កប៉ាល់៕