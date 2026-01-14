ព័ត៌មាន
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ម៉ៃ វ៉ាន់ ជីញ៖ វិស័យទេសចរណ៍ត្រូវស្ទុះផ្លោះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំ ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ម៉ៃ វ៉ាន់ ជីញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ដើម្បីសម្រេចបាននូវគោលដៅដែលបានកំណត់នៅឆ្នាំនេះ គឺទទួលស្វាគមន៍ភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិចំនួន ២៥ លាននាក់ និងភ្ញៀវទេសចរក្នុងស្រុកចំនួន ១៥០ លាននាក់ វិស័យទេសចរណ៍ត្រូវទម្លុះទម្លាយថ្មីសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព ដែលរួមចំណែកដល់គោលដៅនៃកំណើនផលិត ផលក្នុងស្រុកសរុបពីរខ្ទង់នៅក្នុងឆ្នាំបន្តបន្ទាប់។
“យើងត្រូវការវិធីសាស្រ្តថ្មីមួយ ដោយផ្លាស់ប្តូរពីផ្នត់គំនិតស្តារឡើងវិញទៅជាកំណើនប្រកួតប្រជែង និងផ្នត់គំនិតអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ហើយយើងត្រូវតែមានដំណោះស្រាយដ៏ទម្លុះទម្លាយថ្មី។ នោះគឺបន្តកែលម្អស្ថាប័ន លុបបំបាត់ឧបសគ្គ និងកៀរគរធនធានដើម្បីវិនិយោគលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបម្រើគ្រប់វិស័យ រួមទាំងវិស័យទេសចរណ៍ផងដែរ; ជំរុញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងវិនិយោគលើការកែលម្អគុណភាពធនធានមនុស្ស”។ នេះបើយោងតាមប្រសាសន៍របស់លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីមៃ វ៉ាន់ ជីញ៕