ព័ត៌មាន

ឧទ្ទេសនាមរូបភាពដ៏លេចធ្លោអំពីនិទាឃរដូវនៅតាមទីក្រុងសមុទ្រ

ពិព័រណ៍នេះបង្ហាញដល់សាធារណជននូវរូបថត គំនូរប្រជាប្រិយចំនួន ១៥០ ផ្ទាំង និងស្តង់ទំនិញចំនួន ៩ ដែលពណ៌នាអំពីរូបភាពចម្រុះពណ៌នៃនិទាឃរដូវ រឿងរ៉ាវនៃនិទាឃរដូវ និងទំនៀមទម្លាប់ក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិផងដែរ។
គណៈប្រតិភូកាត់ខ្សែបូដើម្បីបើកការតាំងពិព័រណ៍រូបថតក្រោមប្រធានបទ "ពណ៌និទាឃរដូវនៃប្រទេសជាតិ"។ រូបថត៖ TTXVN

នារសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ នៅឧទ្យានឆ្នេរសមុទ្រផ្លូវ Tran Phu (សង្កាត់ Nha Trang) មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Khanh Hoa សហការជាមួយភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពផ្សេងទៀត បានបើកពិព័រណ៍រូបថត "ពណ៌និទាឃរដូវនៃប្រទេសជាតិ" និងតំបន់ស្តង់ទំនិញបុណ្យតេត ដើម្បីបម្រើប្រជាជន និងអ្នកទេសចរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំ ២០២៦។

ពិព័រណ៍នេះបង្ហាញដល់សាធារណជននូវរូបថត គំនូរប្រជាប្រិយចំនួន ១៥០ ផ្ទាំង និងស្តង់ទំនិញចំនួន ៩ ដែលពណ៌នាអំពីរូបភាពចម្រុះពណ៌នៃនិទាឃរដូវ រឿងរ៉ាវនៃនិទាឃរដូវ និងទំនៀមទម្លាប់ក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិផងដែរ។ ជាពិសេស គឺបរិយាកាសនៃការត្រៀមរៀបចំ និងអំណរសាទរបុណ្យតេត នៅក្នុងតំបន់ពិសេស Truong Sa ជាកន្លែងដែល កម្មាភិបាល យុទ្ធជន និងប្រជាជនកំពុងឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ សាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយ ប្តេជ្ញាចិត្តការពារកោះសមុទ្រ និងការពារឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យភាពដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិ៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេង​វៀតណាម

នាយប់ថ្ងៃទី១៥ ខែកុម្ភៈ (ថ្ងៃទី២៨ ខែកត្តិក តាមច័ន្ទគតិ) វិថីផ្កា Nguyen Hue បានបើកជាផ្លូវការ ដោយទាក់ទាញប្រជាជននិងភ្ញៀវទេសចរយ៉ាងច្រើនកុះករ។
