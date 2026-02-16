ព័ត៌មាន
ឧទ្ទេសនាមរូបភាពដ៏លេចធ្លោអំពីនិទាឃរដូវនៅតាមទីក្រុងសមុទ្រ
នារសៀលថ្ងៃទី ១៥ ខែកុម្ភៈ នៅឧទ្យានឆ្នេរសមុទ្រផ្លូវ Tran Phu (សង្កាត់ Nha Trang) មន្ទីរវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ខេត្ត Khanh Hoa សហការជាមួយភ្នាក់ងារ និងអង្គភាពផ្សេងទៀត បានបើកពិព័រណ៍រូបថត "ពណ៌និទាឃរដូវនៃប្រទេសជាតិ" និងតំបន់ស្តង់ទំនិញបុណ្យតេត ដើម្បីបម្រើប្រជាជន និងអ្នកទេសចរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីឆ្នាំ ២០២៦។
ពិព័រណ៍នេះបង្ហាញដល់សាធារណជននូវរូបថត គំនូរប្រជាប្រិយចំនួន ១៥០ ផ្ទាំង និងស្តង់ទំនិញចំនួន ៩ ដែលពណ៌នាអំពីរូបភាពចម្រុះពណ៌នៃនិទាឃរដូវ រឿងរ៉ាវនៃនិទាឃរដូវ និងទំនៀមទម្លាប់ក្នុងបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិផងដែរ។ ជាពិសេស គឺបរិយាកាសនៃការត្រៀមរៀបចំ និងអំណរសាទរបុណ្យតេត នៅក្នុងតំបន់ពិសេស Truong Sa ជាកន្លែងដែល កម្មាភិបាល យុទ្ធជន និងប្រជាជនកំពុងឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ សាមគ្គីគ្នាជាធ្លុងមួយ ប្តេជ្ញាចិត្តការពារកោះសមុទ្រ និងការពារឯករាជ្យ និងអធិបតេយ្យភាពដ៏ពិសិដ្ឋរបស់មាតុភូមិ៕