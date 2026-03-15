Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អ្នកបោះឆ្នោតជាង ៩៣% បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

យោងតាមព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គិតត្រឹមម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ មានចំនួនជាង ៧១,៣ លាននាក់ (អត្រាជាង ៩៣%)។

អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាមលោកស្រី ង្វៀន ធីថាញ់ ផ្តល់ព័ត៌មានដល់អ្នកសារព័ត៌មាន។ (រូបថត៖ VOV)

ក្នុងនោះ ខេត្តចំនួន ៥ ក្នុងចំណោមខេត្តក្រុងសរុប ៣៤ មានអត្រាអ្នកទៅបោះឆ្នោតជិត ១០០% រួមមាន៖ ខេត្ត Tuyen Quang, Lao Cai, Lang Son, Dien Bien និង Lai Chau។

ក៏គិតត្រឹមម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ផងដែរ ព័ត៌មាន អត្ថបទសរុបជាង ៥.២០០ អំពីការបោះឆ្នោតត្រូវបានបង្ហោះនៅលើកាសែត ទស្សនាវដ្តី វិបផតថលព័ត៌មាន និងគេហទំព័រអេឡិចត្រូនិកក្នុងស្រុក។ សារព័ត៌មានអន្តរជាតិជាច្រើនក៏បានយកចិត្តទុកដាក់និងចុះផ្សាយអំពីថ្ងៃបោះឆ្នោតនៅប្រទេសវៀតណាមផងដែរ ដូចជា៖ ស៊ីនហួរ (ចិន), រ៉យទ័រ (អង់គ្លេស), Bloomberg (អាមេរិក), AP News (អាមេរិក), ABC News (អូស្ត្រាលី), Prensa Latina (គុយបា), France 24 (បារាំង), RFI (បារាំង), The Hindu (ឥណ្ឌា), Bangkok Post (ថៃ)។ ល។

យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិ ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១  នឹងបញ្ចប់នាវេលាម៉ោង ៧ យប់ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា លើកលែងតែករណីដែលត្រូវបានពន្យារពេលដូចដែលបានកំណត់ ប៉ុន្តែមិនលើសពីវេលាម៉ោង ៩ យប់នោះឡើយ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អាណិកជនវៀតណាមឆ្ពោះទៅ “ទិវាបុណ្យទូទាំងប្រទេស” ដោយផ្តាំផ្ញើរសេចក្តីជឿជាក់តាមរយៈសន្លឹកឆ្នោត

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា រួមជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស ដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជា ជនវៀតណាមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២៦- ២០៣១ អាណិកជនវៀតណាមជាច្រើននាក់មកពី ជុំវិញពិភពលោក បានមានវត្តមាននៅស្រុកកំណើតដើម្បីចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការបោះឆ្នោត អនុវត្តន៍សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋ ក្នុងទិវាបុណ្យទូទាំងប្រទេស។
