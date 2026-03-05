ព័ត៌មាន
អ្នកបោះឆ្នោតខេត្តក្វាងនិញរំពឹងទុកខ្ពស់លើកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់បេក្ខជនជាសមាជិកសភា
ដោយវាយតម្លៃថា បេក្ខជនទាំងអស់មានគុណវុឌ្ឍិ សមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងយ៉ាងសម្បូរបេប អ្នកបោះឆ្នោតខេត្តក្វាងនិញក៏រំពឹងថា ប្រសិនបើត្រូវបានជាប់ឆ្នោត បេក្ខជននឹងបន្តជាស្ពានដ៏រឹងមាំ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសំឡេង គំនិត និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនខេត្តក្វាងនិញទៅកាន់វេទិការដ្ឋសភា។ លោក Nguyen Van Phuc អ្នកបោះឆ្នោតមកពីសង្កាត់ Hong Gai បានសម្តែងបំណងថា៖
“អ្នកបោះឆ្នោតសង្ឃឹមថា បេក្ខជនជាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ ប្រសិនបើត្រូវបានជ្រើសតាំង នឹងរួមចំណែកសំឡេងបន្ថែម ទៅកាន់មជ្ឈិម ដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ និងចេញគោលនយោបាយពិសេសដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តក្វាងនិញ ដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសក្តានុពល និងប្រៀបខ្លាំងនៃមូលដ្ឋាន ជាពិសេសក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ សេវាកម្ម ការនាំចេញ និងការងារសម្រាប់កម្មករ ដើម្បីឲ្យខេត្តក្វាងនិញ ក្លាយជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តឈានមុខគេក្នុងការអនុវត្ត និងអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដែលសក្តិសមនឹងតួនាទីជាប៉ូលកំណើនដ៏ស្វាហាប់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើង”៕