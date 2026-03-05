Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អ្នកបោះឆ្នោតខេត្តក្វាងនិញរំពឹងទុកខ្ពស់លើកម្មវិធីសកម្មភាពរបស់បេក្ខជនជាសមាជិកសភា

នារសៀលថ្ងៃទី៤ ខែមីនា អ្នកបោះឆ្នោតជាង ១.៧០០នាក់ នៅក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ២ នៃខេត្តក្វាងនិញ បានជួបសំណេះសំណាលនិងស្តាប់កម្មវិធីសកម្មភាពរបស់បេក្ខជនសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ ទាំង ៥ រូប។

បេក្ខជនជាសមាជិកសភា បង្ហាញកម្មវិធីសកម្មភាពដល់អ្នកបោះឆ្នោតនៅទីតាំងចំនួន ១៤ ក្នុងមណ្ឌលបោះឆ្នោតលេខ ២ ខេត្តក្វាងនិញ។ (រូបថត៖ VOV)

ដោយវាយតម្លៃថា បេក្ខជនទាំងអស់មានគុណវុឌ្ឍិ សមត្ថភាព និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែងយ៉ាងសម្បូរបេប អ្នកបោះឆ្នោតខេត្តក្វាងនិញក៏រំពឹងថា ប្រសិនបើត្រូវបានជាប់ឆ្នោត បេក្ខជននឹងបន្តជាស្ពានដ៏រឹងមាំ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីសំឡេង គំនិត និងបំណងប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនខេត្តក្វាងនិញទៅកាន់វេទិការដ្ឋសភា។ លោក Nguyen Van Phuc អ្នកបោះឆ្នោតមកពីសង្កាត់ Hong Gai បានសម្តែងបំណងថា៖

“អ្នកបោះឆ្នោតសង្ឃឹមថា បេក្ខជនជាសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ ប្រសិនបើត្រូវបានជ្រើសតាំង នឹងរួមចំណែកសំឡេងបន្ថែម ទៅកាន់មជ្ឈិម ដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ និងចេញគោលនយោបាយពិសេសដោយឡែកសម្រាប់ខេត្តក្វាងនិញ ដោយទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីសក្តានុពល និងប្រៀបខ្លាំងនៃមូលដ្ឋាន ជាពិសេសក្នុងវិស័យទេសចរណ៍ សេវាកម្ម ការនាំចេញ និងការងារសម្រាប់កម្មករ ដើម្បីឲ្យខេត្តក្វាងនិញ ក្លាយជាខេត្តមួយក្នុងចំណោមខេត្តឈានមុខគេក្នុងការអនុវត្ត និងអភិវឌ្ឍវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា នវានុវត្តន៍ និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដែលសក្តិសមនឹងតួនាទីជាប៉ូលកំណើនដ៏ស្វាហាប់នៅក្នុងតំបន់ភាគខាងជើង”៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ ឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពម្ចាស់ការ ទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការវិវត្តថ្មីៗលើពិភពលោក

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ហ្វាម មិញជីញ៖ ឆ្លើយតបប្រកបដោយភាពម្ចាស់ការ ទាន់ពេលវេលា និងមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះការវិវត្តថ្មីៗលើពិភពលោក

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែមីនា នាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមលោក ហ្វាម មិញជីញ បានអញ្ជើញដឹកនាំកិច្ចប្រជុំរវាងគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋាភិបាលជាមួយក្រសួង ស្ថាប័ននានាដើម្បីវាយតម្លៃស្ថានភាព សេណារីយ៉ូ និងដំណោះស្រាយដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការវិវត្តថ្មីៗលើពិភពលោកនាពេលកន្លងមក ដែលអាចប៉ះពាល់អវិជ្ជមានដល់ប្រទេសវៀតណាម ជាពិសេសជម្លោះកាន់តែស្មុគស្មាញនៅមជ្ឈិមបូព៌ា និងតំបន់ ផ្សេងៗទៀត។
