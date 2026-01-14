ព័ត៌មាន
អ្នកជំនាញអន្តរជាតិរំពឹងទុកខ្ពស់លើមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុអន្តរជាតិនៅដាណាំង
អ្នកជំនាញជឿជាក់ថា IFC Da Nang នឹងអភិវឌ្ឍន៍ប្រកបដោយចីរភាព ដោយរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ឋានៈរបស់វៀតណាម នៅលើផែនទី ហិរញ្ញវត្ថុក្នុងតំបន់ និងអន្តរជាតិ ក៏ដូចជា បង្កើតកម្លាំងចលករថ្មី សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍទីក្រុង។ លោក Ali Ijaz Ahmad ប្រធាននិងជាអគ្គនាយក នៃ Makara Capital Partners (សិង្ហបុរី) បានចែករំលែកថា IFC Da Nang រួមផ្សំជាមួយតំបន់ពាណិជ្ជកម្មសេរីដាណាំង ដែលមានបរិយាកាសរស់នៅនិងធ្វើការអំណោយផល នឹងក្លាយជាកត្តាសំខាន់ក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិនជាច្រើន និងក្លាយជាកម្លាំងជំរុញការអភិវឌ្ឍដ៏លេចធ្លោសម្រាប់ទីក្រុងដាណាំងក្នុងរយៈពេលខាងមុខ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ លោក Oscar Njuguna នាយកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលសមាជិកភាព IFC Da Nang បានថ្លែងថា លោកបានចូលរួមជាមួយ IFC Da Nang ដោយសារតែលោកបានឃើញសក្តានុពលដ៏ធំសម្បើម និងឱកាសសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនាពេលអនាគតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុនេះ។ IFC Da Nang នឹងក្លាយជាកន្លែងដែលអ្នកជំនាញឈានមុខគេមកពីជុំវិញពិភពលោកចង់រស់នៅ និងធ្វើការ។ ប្រការនេះបង្ហាញឱកាសសម្រាប់ IFC Da Nang ដើម្បីជ្រើសរើសបុគ្គលដែលមានទេពកោសល្យ ក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាហិរញ្ញវត្ថុ ហិរញ្ញវត្ថុបៃតង និងការច្នៃប្រឌិត។ លោកជឿជាក់ថា ទីក្រុងដាណាំង និងទីក្រុងហូជីមិញ នឹងគាំទ្រ ក៏ដូចជា បំពេញបន្ថែមចំណុចខ្លាំងរបស់គ្នាទៅវិញទៅមក ដើម្បីសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យរបស់វៀតណាមជាមជ្ឈមណ្ឌលហិរញ្ញវត្ថុ៕