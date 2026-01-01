Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច៖ «វៀតណាមកំពុងឈរនៅចំពោះមុខវដ្តកំណើនថ្មីជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗ»

ក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកមានការប្រែប្រួលជាច្រើន វៀតណាមនៅតែអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងខ្លាំង ហើយកំពុងឈរនៅចំពោះមុខវដ្តកំណើនថ្មីជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរ សំខាន់ៗ»។ នេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់លោក Michael Kokalari ប្រធានសេដ្ឋវិទូនៃមូលនិធិវិនិយោគ VinaCapital។
លោក Michael Kokalari - ប្រធានសេដ្ឋវិទូ នៃក្រុមហ៊ុនគ្រប់គ្រងមូលនិធិ VinaCapital។ (រូបថត៖ diendandoanhnghiep.vn)

លោក Michael Kokalari ព្យាករណ៍ថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់វៀតណាមអាចសម្រេចបានអត្រាកំណើនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រហែល ៧,៥% នៅឆ្នាំ ២០២៥ ដែលអាចកើនឡើងដល់ ៨% នៅឆ្នាំ ២០២៦។ យោងតាមលោក ការនាំចេញ និងទេសចរណ៍គឺជាកម្លាំងចលករចម្បងដែលរក្សាកំណើន GDP នៅកម្រិតខ្ពស់។ ក្នុងនោះ គោលនយោបាយពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ដល់ការនាំចេញរបស់ វៀតណាមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ ហើយការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារនេះ ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងកើនឡើងជិត ៣០% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ដោយសារអតិថិជនអាមេរិកដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅតែមានការចំណាយដ៏ធំ។ លើសពីនេះ ការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ជាពិសេសពីប្រទេសចិន បានរួមចំណែកប្រហែល ១% ដល់ GDP។ យោងតាមការព្យាករណ៍របស់លោក Kokalari GDP របស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ ២០២៦ មានសក្តានុពលដើម្បីទម្លុះទម្លាយកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៅទៀត។ ក្នុងនោះ ប្រការគួរឲ្យរំពឹងទុក គឺជាកម្លាំងចលករពីកំណែទម្រង់ និងការវិនិយោគ នៅពេលដែលឆ្នាំ ២០២៦ គឺជាឆ្នាំដែលគោលនយោបាយពីការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី ២.០ និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញប្រសិទ្ធភាព។

ក្រៅពីកត្តាខាងលើ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ VinaCapital ក៏វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសេចក្ដីសម្រេចចិត្តដែលជាសសរស្តម្ភរបស់វៀតណាមផងដែរ រួមទាំងការបង្កើតឱកាសសម្រាប់វិស័យឯកជន កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ និងការដោះស្រាយឧបសគ្គសម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យ។ លើសពីនេះ បច្ចេកវិទ្យា និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ក៏អាចក្លាយជាគំនាស់កំណើនថ្មីសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

