អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ច៖ «វៀតណាមកំពុងឈរនៅចំពោះមុខវដ្តកំណើនថ្មីជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្តូរសំខាន់ៗ»
លោក Michael Kokalari ព្យាករណ៍ថា ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់វៀតណាមអាចសម្រេចបានអត្រាកំណើនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ប្រហែល ៧,៥% នៅឆ្នាំ ២០២៥ ដែលអាចកើនឡើងដល់ ៨% នៅឆ្នាំ ២០២៦។ យោងតាមលោក ការនាំចេញ និងទេសចរណ៍គឺជាកម្លាំងចលករចម្បងដែលរក្សាកំណើន GDP នៅកម្រិតខ្ពស់។ ក្នុងនោះ គោលនយោបាយពន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនប៉ះពាល់គួរឱ្យកត់សម្គាល់ដល់ការនាំចេញរបស់ វៀតណាមទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកទេ ហើយការនាំចេញទៅកាន់ទីផ្សារនេះ ត្រូវបានគេប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងកើនឡើងជិត ៣០% ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ ដោយសារអតិថិជនអាមេរិកដែលមានប្រាក់ចំណូលខ្ពស់នៅតែមានការចំណាយដ៏ធំ។ លើសពីនេះ ការងើបឡើងវិញនៃទីផ្សារភ្ញៀវទេសចរអន្តរជាតិ ជាពិសេសពីប្រទេសចិន បានរួមចំណែកប្រហែល ១% ដល់ GDP។ យោងតាមការព្យាករណ៍របស់លោក Kokalari GDP របស់វៀតណាមនៅឆ្នាំ ២០២៦ មានសក្តានុពលដើម្បីទម្លុះទម្លាយកាន់តែខ្លាំងជាងនេះទៅទៀត។ ក្នុងនោះ ប្រការគួរឲ្យរំពឹងទុក គឺជាកម្លាំងចលករពីកំណែទម្រង់ និងការវិនិយោគ នៅពេលដែលឆ្នាំ ២០២៦ គឺជាឆ្នាំដែលគោលនយោបាយពីការផ្លាស់ប្ដូរថ្មី ២.០ និងគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសំខាន់ៗ ចាប់ផ្ដើមបង្ហាញប្រសិទ្ធភាព។
ក្រៅពីកត្តាខាងលើ អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចរបស់ VinaCapital ក៏វាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះសេចក្ដីសម្រេចចិត្តដែលជាសសរស្តម្ភរបស់វៀតណាមផងដែរ រួមទាំងការបង្កើតឱកាសសម្រាប់វិស័យឯកជន កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងបង្រួមក្បាលម៉ាស៊ីនដឹកនាំ និងការដោះស្រាយឧបសគ្គសម្រាប់ទីផ្សារអចលនទ្រព្យ។ លើសពីនេះ បច្ចេកវិទ្យា និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត (AI) ក៏អាចក្លាយជាគំនាស់កំណើនថ្មីសម្រាប់ប្រទេសវៀតណាមផងដែរ៕