បើតាមលោក Ling Dequan ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងលោកប្រធានរដ្ឋ To Lam ជាអគ្គលេខាគណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមដោយមានសម្លេងឆ្នោតយ៉ាងដាច់ខាត កាលពីថ្ងៃទី ៣ ខែសីហា បានបង្ហាញថា ស្ថានភាពនយោបាយវៀតណាមមានស្ថិរភាព មានសណ្តាប់ធ្នាប់ ហើយការដឹកនាំរបស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមមានស្ថិរភាពនិងរឹងមាំណាស់។ ទាក់ទងនឹងអាទិភាពគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមនាពេលខាងមុខ អ្នកស្រាវជ្រាវ Ling Dequan បានធ្វើអត្ថាធិប្បាយថា សុន្ទរកថារបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស To Lam បានបង្ហាញថា គោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាមនឹងមិនផ្លាស់ប្តូរនាពេលខាងមុខ។ គោលនយោបាយការបរទេសចាប់តាំងពីមហាសន្និបាតលើកទី១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាមនឹងត្រូវបានទទួលមរតកនិងបន្តទៀត។ លោក Ling Dequan ក៏ជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា ក្រោមការដឹកនាំរបស់អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តចិន លោក Xi Jinping និងអគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម លោក To Lam ទំនាក់ទំនងភាពជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការយុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរវាងចិន-វៀតណាមនឹងត្រូវបានពង្រឹងបន្ថែមទៀត; ការកសាងសហគមន៍ចែករំលែកអនាគតចិន-វៀតណាមនឹងកាន់តែស៊ីជម្រៅនិងជាក់ស្តែង។