ព័ត៌មាន
អ្នកជំនាញចិន៖ មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់
នេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់សាស្ត្រាចារ្យ
XǔLì
Píng នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍
នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រសកល និងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (CASS) បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិន ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសំឡេងវៀតណាមនៅចិន
ទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤
របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ដោយវាយតម្លៃអំពីមហាសន្និបាតលើកទី១៤
របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម សាស្ត្រាចារ្យ XǔLì Píng ជឿជាក់ថា
លទ្ធផលដែលមហាសន្និបាតសម្រេចបាន គឺសម្បូរបែបខ្លាំងណាស់
ដែលបង្ហាញជាចម្បងតាមរយៈការអនុម័តឯកសារដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត ត្រួសត្រាយផ្លូវ
មានលក្ខណៈមរតក។ ជាពិសេស ឯកសារនេះក៏រួមបញ្ចូលកម្មវិធីសកម្មភាពមួយ
ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងពេញលេញអំពីប្រធានបទ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ធនធាន
និងគោលដៅនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដោយគូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីទិសដៅសម្រាប់ដំណើរការកែទម្រង់របស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ
និងសូម្បីតែលើសពីនេះទៅទៀត។
ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាម ដូចដែលបានមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ ដាក់ចេញ សាស្ត្រាចារ្យ XǔLì Píng បានកត់សម្គាល់ថា នេះជាការរួមបញ្ចូលគ្នានូវមរតក និងការអភិវឌ្ឍ ខណៈពេលដែលក៏តំណាងឱ្យរបកគំហើញ ក្នុងគោលនយោបាយការបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ នៅចំពោះមុខស្ថានភាពអន្តរជាតិ និងតំបន់ដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរ និងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងប្រទេស៕