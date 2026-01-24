Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អ្នកជំនាញចិន៖ មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់

“មហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម គឺជាមហាសន្និបាតនៃសកម្មភាព ដែលមានខ្លឹមសារជាក់ស្តែងនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់”។
សាស្ត្រាចារ្យ Xǔ Lì Píng នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រសកល និងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (CASS) បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិន។

នេះគឺជាការវាយតម្លៃរបស់សាស្ត្រាចារ្យ XǔLì Píng  នាយកមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាអាស៊ីអាគ្នេយ៍ នៅវិទ្យាស្ថានសិក្សាយុទ្ធសាស្ត្រសកល និងអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក (CASS) បណ្ឌិត្យសភាវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមចិន ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរជាមួយអ្នកយកព័ត៌មាននៃវិទ្យុសំឡេងវៀតណាមនៅចិន ទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម។ដោយវាយតម្លៃអំពីមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម សាស្ត្រាចារ្យ XǔLì Píng  ជឿជាក់ថា លទ្ធផលដែលមហាសន្និបាតសម្រេចបាន គឺសម្បូរបែបខ្លាំងណាស់ ដែលបង្ហាញជាចម្បងតាមរយៈការអនុម័តឯកសារដែលមានភាពច្នៃប្រឌិត ត្រួសត្រាយផ្លូវ មានលក្ខណៈមរតក។ ជាពិសេស ឯកសារនេះក៏រួមបញ្ចូលកម្មវិធីសកម្មភាពមួយ ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងពេញលេញអំពីប្រធានបទ ផែនទីបង្ហាញផ្លូវ ធនធាន និងគោលដៅនៃសេចក្តីសម្រេចចិត្ត ដោយគូសបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់អំពីទិសដៅសម្រាប់ដំណើរការកែទម្រង់របស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេលប្រាំឆ្នាំខាងមុខ និងសូម្បីតែលើសពីនេះទៅទៀត។

ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់វៀតណាម ដូចដែលបានមហាសន្និបាតលើកទី ១៤ ដាក់ចេញ សាស្ត្រាចារ្យ XǔLì Píng  បានកត់សម្គាល់ថា នេះជាការរួមបញ្ចូលគ្នានូវមរតក និងការអភិវឌ្ឍ ខណៈពេលដែលក៏តំណាងឱ្យរបកគំហើញ  ក្នុងគោលនយោបាយការបរទេស និងការធ្វើសមាហរណកម្មអន្តរជាតិ នៅចំពោះមុខស្ថានភាពអន្តរជាតិ និងតំបន់ដែលកំពុងផ្លាស់ប្តូរ និងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងប្រទេស៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

ប្រជាជនវៀតណាមទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេស សុទ្ធតែបានសម្តែងជំនឿជាក់របស់ខ្លួន ចំពោះវឌ្ឍនភាពអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិនាពេលខាងមុខ បន្ទាប់ពីមហាសន្និបាតតំណាងទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលបានប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយប្រកបដោយជោគជ័យ។
