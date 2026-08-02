ព័ត៌មាន
អ្នកជំនាញចិន៖ ទិសដៅដឹកនាំចំនួនបួនដែលបង្ហាញពីជំហានផ្លាស់ប្តូរក្នុងការត្រិះរិះអភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម
ដោយវាយតម្លៃពីអត្ថន័យនៃទិសដៅធំៗទាំងបួន លោកសាស្ត្រាចារ្យ Qu Qiang បាននិយាយថា ចំណុចលេចធ្លោបំផុតគឺប្រទេសវៀតណាមកំពុងផ្លាស់ប្តូរពីដំណាក់កាល “កែទម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធ” ទៅកាន់ដំណាក់កាល “លើកកំពស់ប្រសិទ្ធភាពអភិបាលកិច្ច”។ ទាក់ទងនឹងតម្រូវការបង្រួបបង្រួមការគ្រប់គ្រងធនធានជាតិ អ្នកជំនាញចិនបានចាត់ទុកថា ការបង្រួបបង្រួមផែនការមេ និងការគ្រប់គ្រងធនធាននឹង បង្កើតការសម្របសម្រួលប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍គម្រោងធំៗ។ ទាក់ទិននឹងទិសដៅលើកកំពស់សមត្ថភាពប្រតិបត្តិការរបស់បក្ស និងប្រព័ន្ធនយោបាយ លោកសាស្ត្រាចារ្យ Qu Qiang បាននិយាយថា នេះអាចត្រូវបានចាត់ទុកថា ជាដំណើរការនៃ “ការធ្វើឱ្យប្រសើរឡើងនូវសូហ្វវ៉ែ” នៃប្រព័ន្ធអភិបាលកិច្ច។ ទាក់ទិននឹងទិសដៅអភិវឌ្ឍន៍ដោយផ្អែកលើបញ្ញា និងវិទ្យាសាស្ត្រ - បច្ចេកវិទ្យា លោកសាស្ត្រាចារ្យ Qu Qiang បានវាយតម្លៃថា នេះជាមាគ៌ាដ៏សំខាន់ ដើម្បីវៀតណាផ្លាស់ប្ដូរគំរូកំណើនរបស់ខ្លួន ហើយឆ្ពោះទៅគោលដៅក្លាយជាប្រទេសដែលមានចំណូលខ្ពស់៕