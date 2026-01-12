Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អ្នកកាសែតអាហ្សង់ទីន វាយតម្លៃជា​វិជ្ជមាន​ចំពោះវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់របស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក​

នៅចំពោះមុខមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម អ្នកកាសែត Gastón Fiorda មកពីស្ថានីយ៍វិទ្យុជាតិអាហ្សង់ទីន ជាអ្នកជំនាញជើងចាស់អំពីវៀតណាម បានវាយតម្លៃជាវិជ្ជមានចំពោះវឌ្ឍនភាពគួរឱ្យកត់សម្គាល់របស់វៀតណាមក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមកនេះ។ លោកបានបញ្ជាក់ថា វៀតណាមសម្រេចបានសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដ៏គួរឱ្យកត់សម្គាល់ ទោះបីជាពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹង "វិបត្តិមិននឹកស្មានដល់" ជាច្រើនក៏ដោយ។

អ្នកនិពន្ធ និងអ្នកកាសែត Gastón Fiorda ឆ្លើយសំណួរពីអ្នកយកព័ត៌មាន VNA។ រូបថត៖ Dieu Huong/VNA។
 

លោក Gastón Fiorda បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងរយៈពេល ៥ ឆ្នាំកន្លងមក វៀតណាមបានខិតខំសម្រេចបាននូវសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គមដ៏គួរឱ្យកោតសរសើរជាច្រើន ជាពិសេសក្នុងបរិបទដែលពិភពលោកកំពុងជួបប្រទះនឹងវិបត្តិធ្ងន់ធ្ងរ ដូចជាជំងឺរាតត្បាតកូវីដ-១៩ ជម្លោះប្រដាប់អាវុធនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើន និងភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មសកល។ លោកបានលើកត្រដែតពីសមិទ្ធផលសេដ្ឋកិច្ចវិជ្ជមានដែលវៀតណាមសម្រេចបានក្នុងអាណត្តិមហាសន្និបាតបក្សលើកទី ១៣ នៅពេលដែលអត្រាកំណើន GDP ជាមធ្យមមានចំនួន ៥-៦% ក្នុងមួយឆ្នាំ ដែលជាអត្រាខ្ពស់បើធៀបនឹងស្តង់ដារតំបន់ និងពិភពលោក។

ទាក់ទងនឹងគោលនយោបាយការបរទេស លោក Gastón Fiorda បានកត់សម្គាល់ថា គោលនយោបាយ «ការទូតឫស្សី» ក្នុងអាណត្តិមហាសន្និបាតលើកទី១៣ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម គឺជាជោគជ័យគួរឱ្យកត់សម្គាល់ ដោយបានជួយវៀតណាមរក្សាឯករាជ្យភាពនិងភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួន ហើយមានភាពបត់បែនក្នុងការពង្រីកទំនាក់ទំនងជាមួយដៃគូសំខាន់ៗដូចជា សហភាពអឺរ៉ុប ចិន និងសហរដ្ឋអាមេរិក។ បើតាមលោក វិធីសាស្រ្តអភិក្រមប្រកបដោយភាពបត់បែន ការត្រៀមខ្លួនសម្រាប់កិច្ចសន្ទនា និងការសម្របខ្លួនទៅនឹងអាទិភាពសកល បានជួយវៀតណាមឱ្យបង្កើនឋានៈអន្តរជាតិ និងក្លាយជាដៃគូដ៏គួរឲ្យទុកចិត្ត ក្នុងខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ និងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្ម៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

គណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភាបើកសម័យប្រជុំលើកទី៥៣

សម័យប្រជុំលើកទី ៥៣ នៃគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍រដ្ឋសភា បានប្រព្រឹត្តទៅនាព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែមករា នៅទីក្រុងហាណូយ។ ប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ថាញ់ មិន អញ្ជើញថ្លែងមតិបើកសម័យប្រជុំ និងរួមជាមួយអនុប្រធានរដ្ឋសភាបានប្តូរវេនគ្នា ធ្វើជាអធិបតីក្នុងរបៀបវារៈនៃសម័យប្រជុំ។
