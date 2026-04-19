ព័ត៌មាន
អ៊ីស្រាអែលបើកសាលារៀនទាំងអស់ឡើងវិញទូទាំងប្រទេស
យោងតាមការសម្រេចចិត្តថ្មីនេះ ស្ថាប័នអប់រំនឹងដំណើរការជាធម្មតា ដោយគ្មានការរឹតត្បិតលើសកម្មភាពបង្រៀនឡើយ។ ក្រសួងអប់រំអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថា ខ្លួនបានរៀបចំទុកជាមុនសម្រាប់ការបើកឡើងវិញពេញលេញ ហើយនឹងផ្តល់ធនធានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធានាថា សកម្មភាពសិក្សានឹងចាប់ផ្តើមឡើងវិញភ្លាមៗ។ ការសម្រេចចិត្តនេះត្រូវបានអនុវត្តទូទាំងប្រទេស ហើយជាកាតព្វកិច្ច ដោយមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការកែតម្រូវនៅក្នុងតំបន់នីមួយៗឡើយ។ យោងតាមក្រសួងអប់រំអ៊ីស្រាអែល ការវិលត្រឡប់ទៅរកការរៀនផ្ទាល់គឺជាជំហានដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់សិស្ស និងគ្រូបង្រៀន។ ក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ អំពាវនាវឱ្យមានការភ្ជាប់គម្លាតសិក្សាយ៉ាងឆាប់រហ័ស និងការពង្រឹងស្ថិរភាពនៅក្នុងបរិយាកាសអប់រំ៕