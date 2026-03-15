ព័ត៌មាន
អ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់គ្រោងនឹងធ្វើកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់
ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថា ប្រទេសនេះនិងលីបង់ គ្រោងនឹងធ្វើកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ ក្នុងបរិបទដែលជម្លោះបានផ្ទុះឡើងវិញរវាងអ៊ីស្រាអែល និងកងកម្លាំង Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់។
យោងតាមប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron រដ្ឋាភិបាលលីបង់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចជួបសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយអ៊ីស្រាអែល។ លោក Macron បានអំពាវនាវឱ្យអ៊ីស្រាអែល និង Hezbollah បញ្ឈប់ការវាយប្រហារ ហើយបានចាត់ទុកថា អ៊ីស្រាអែលគួរតែចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមកិច្ចចរចាឈប់បាញ់ ស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែង និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អាជ្ញាធរលីបង់បំពេញការសន្យាលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេ។
ជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែល និង Hezbollah បានផ្ទុះឡើងវិញ ក្រោយពីការវាយប្រហាររបស់ Hezbollah លើអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី ២ ខែមីនា។ ជម្លោះនេះបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសលីបង់ ដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៨២៦ នាក់ រួមទាំងស្ត្រី ៦៥ នាក់ និងកុមារ ១០៦ នាក់ និងជាង ២០០០ នាក់រងរបួស ខណៈដែលមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះ។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់លីបង់ រួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋធានី បេរូត ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ៕