ព័ត៌មាន

អ៊ីស្រាអែលនិងលីបង់គ្រោងនឹងធ្វើកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់

ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron កាលពីថ្ងៃទី ១៤ ខែមីនា បានឲ្យដឹងថា បារាំងត្រៀមខ្លួនជាស្រេចដើរតួជាអ្នកសម្របសម្រួលសម្រាប់កិច្ចចរចារវាងអ៊ីស្រាអែល និងលីបង់។
ប្រធានាធិបតីបារាំង លោក Emmanuel Macron។ (រូបថត៖ IRNA / TTXVN)

ក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអ៊ីស្រាអែលក៏បានរាយការណ៍ផងដែរថា ប្រទេសនេះនិងលីបង់ គ្រោងនឹងធ្វើកិច្ចចរចាដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះ ក្នុងបរិបទដែលជម្លោះបានផ្ទុះឡើងវិញរវាងអ៊ីស្រាអែល និងកងកម្លាំង Hezbollah នៅក្នុងប្រទេសលីបង់។

យោងតាមប្រធានាធិបតីបារាំងលោក Emmanuel Macron រដ្ឋាភិបាលលីបង់ត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចជួបសន្ទនាដោយផ្ទាល់ជាមួយអ៊ីស្រាអែល។ លោក Macron បានអំពាវនាវឱ្យអ៊ីស្រាអែល និង Hezbollah បញ្ឈប់ការវាយប្រហារ ហើយបានចាត់ទុកថា អ៊ីស្រាអែលគួរតែចាប់យកឱកាសនេះដើម្បីចាប់ផ្តើមកិច្ចចរចាឈប់បាញ់ ស្វែងរកដំណោះស្រាយរយៈពេលវែង និងបង្កើតលក្ខខណ្ឌសម្រាប់អាជ្ញាធរលីបង់បំពេញការសន្យាលើអធិបតេយ្យភាពរបស់ពួកគេ។

ជម្លោះរវាងអ៊ីស្រាអែល និង Hezbollah បានផ្ទុះឡើងវិញ ក្រោយពីការវាយប្រហាររបស់ Hezbollah លើអ៊ីស្រាអែលនៅថ្ងៃទី ២ ខែមីនា។ ជម្លោះនេះបានបង្កការខូចខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់ប្រទេសលីបង់ ដោយមានអ្នកស្លាប់ចំនួន ៨២៦ នាក់ រួមទាំងស្ត្រី ៦៥ នាក់ និងកុមារ ១០៦ នាក់ និងជាង ២០០០ នាក់រងរបួស ខណៈដែលមនុស្សរាប់សែននាក់ត្រូវជម្លៀសចេញពីផ្ទះ។ ហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើនរបស់លីបង់ រួមទាំងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៃរដ្ឋធានី បេរូត ត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អ្នកបោះឆ្នោតជាង ៩៣% បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

អ្នកបោះឆ្នោតជាង ៩៣% បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

យោងតាមព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គិតត្រឹមម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ មានចំនួនជាង ៧១,៣ លាននាក់ (អត្រាជាង ៩៣%)។
