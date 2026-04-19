អ៊ីរ៉ង់កំពុងពិចារណាលើសំណើថ្មីៗពីសហរដ្ឋអាមេរិក
នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថា ជាមួយនឹងវត្តមានថ្មីៗរបស់មេបញ្ជាការយោធាប៉ាគីស្ថាននៅទីក្រុងតេអេរ៉ង់ ភាគីអាមេរិកបានបង្ហាញសំណើថ្មីៗ។ ទីក្រុងតេអេរ៉ង់កំពុងពិចារណាលើសំណើទាំងនោះ ហើយមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយទេ។ សេចក្តីប្រកាសបានបន្ថែមថា គណៈប្រតិភូចរចាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនធ្វើការសម្របសម្រួល ដកថយ ឬសម្បទានណាមួយឡើយ ទោះបីជាតូចក៏ដោយ ហើយនឹងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនដោយអស់ពីសមត្ថភាព។
យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ ទីក្រុងតេអេរ៉ង់ប្តេជ្ញាអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍នៅក្នុងច្រកសមុទ្រហ័រមូស "រហូតដល់សង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទាំង ស្រុង"។ ក្រុមប្រឹក្សាបានកត់សម្គាល់ថា ការបើកច្រកសមុទ្រឡើងវិញនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញវិញ្ញាបនបត្រដឹកជញ្ជូនដល់កប៉ាល់ទីក្រុងតេអេរ៉ង់ ក៏ដូចជាការទាមទារឱ្យមានការបង់ថ្លៃសេវាទាក់ទងនឹងសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងសេវាកម្មការពារបរិស្ថាន។
មុននេះក្នុងថ្ងៃដដែល យោធាអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថា ខ្លួនកំពុងបិទច្រកសមុទ្រហ័រមូសម្តងទៀត ត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីបើកវាឡើងវិញ ហើយកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មជាង ១០ គ្រឿងបានឆ្លងកាត់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់នេះ៕