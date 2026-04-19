ព័ត៌មាន

អ៊ីរ៉ង់កំពុងពិចារណាលើសំណើថ្មីៗពីសហរដ្ឋអាមេរិក

ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកមពូលអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសនាថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសាថា ខ្លួនកំពុងពិចារណាលើសំណើថ្មីៗពីសហរដ្ឋអាមេរិក ហើយបានបញ្ជាក់ថា នឹងមិនសម្របសម្រួលក្នុងការចរចាជាមួយទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនទេ។
កប៉ាល់កុងតឺន័រមួយគ្រឿងនៅក្នុងច្រកសមុទ្រ Hormuz នៅឯនាយឆ្នេរសមុទ្រនៃកោះ Qeshm ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ ថ្ងៃទី១៨ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៦ (រូបថត៖ AP/Asghar Besharati)

នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយ ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់បានអះអាងថា ជាមួយនឹងវត្តមានថ្មីៗរបស់មេបញ្ជាការយោធាប៉ាគីស្ថាននៅទីក្រុងតេអេរ៉ង់ ភាគីអាមេរិកបានបង្ហាញសំណើថ្មីៗ។ ទីក្រុងតេអេរ៉ង់កំពុងពិចារណាលើសំណើទាំងនោះ ហើយមិនទាន់បានឆ្លើយតបនៅឡើយទេ។ សេចក្តីប្រកាសបានបន្ថែមថា គណៈប្រតិភូចរចាអ៊ីរ៉ង់នឹងមិនធ្វើការសម្របសម្រួល ដកថយ ឬសម្បទានណាមួយឡើយ ទោះបីជាតូចក៏ដោយ ហើយនឹងការពារផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់ខ្លួនដោយអស់ពីសមត្ថភាព។

យោងតាមក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ ទីក្រុងតេអេរ៉ង់ប្តេជ្ញាអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ និងការគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍នៅក្នុងច្រកសមុទ្រហ័រមូស "រហូតដល់សង្គ្រាមបានបញ្ចប់ទាំង ស្រុង"។ ក្រុមប្រឹក្សាបានកត់សម្គាល់ថា ការបើកច្រកសមុទ្រឡើងវិញនឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការចេញវិញ្ញាបនបត្រដឹកជញ្ជូនដល់កប៉ាល់ទីក្រុងតេអេរ៉ង់ ក៏ដូចជាការទាមទារឱ្យមានការបង់ថ្លៃសេវាទាក់ទងនឹងសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងសេវាកម្មការពារបរិស្ថាន។

មុននេះក្នុងថ្ងៃដដែល យោធាអ៊ីរ៉ង់បានប្រកាសថា ខ្លួនកំពុងបិទច្រកសមុទ្រហ័រមូសម្តងទៀត ត្រឹមតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីបើកវាឡើងវិញ ហើយកប៉ាល់ពាណិជ្ជកម្មជាង ១០ គ្រឿងបានឆ្លងកាត់ផ្លូវដឹកជញ្ជូនដ៏សំខាន់នេះ៕

តាម vovworld.vn/km-KH

ផ្លែឈើនិងបន្លែវៀតណាមជិត ១០០ តោន ដណ្តើមយកទីផ្សារ UAE

ក្រុមហ៊ុន Lulu Group International នាថ្ងៃទី ១៨ ខែមេសា បានជួលយន្តហោះមួយគ្រឿង ដើម្បីដឹកជញ្ជូនផ្លែឈើ និងបន្លែស្រស់ៗជិត ១០០ តោន ពីវៀតណាម ទៅកាន់ប្រទេសអារ៉ាប់រួម (UAE)។
