ព័ត៌មាន
អំណរសាទរ "បុណ្យតេតនៅតាមភូមិ" នៅភូមិវប្បធម៌-ទេសចរណ៍របស់បណ្ដាជនជាតិវៀតណាម
យោងតាមព័ត៌មានពីនាយកដ្ឋានវប្បធម៌បណ្ដាជនជាតិវៀតណាម ចំណុះក្រសួងវប្បធម៌ កីឡា និងទេសចរណ៍ ចាប់ពីពេលនេះរហូតដល់ចុងខែមករា ឆ្នាំ២០២៦ នៅភូមិវប្បធម៌-ទេសចរណ៍របស់បណ្ដាជនជាតិវៀតណាម (ទីក្រុងហាណូយ) សកម្មភាពជាច្រើនក្រោមប្រធានបទ "បុណ្យតេតនៅតាមភូមិ" នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋជាង ១០០នាក់ មកពីជនជាតិចំនួន ១៦ និងការចូលរួមពីមូលដ្ឋានចំនួន ១១។
ចំណុចលេចធ្លោគឺកម្មវិធីជួបប្រាស្រ័យក្រោមប្រធានបទ "បុណ្យតេតមកដល់ភូមិខ្ញុំ" រវាងបងប្អូនជនជាតិថៃនៅថាញ់ហ័រ ជាមួយបណ្ដាជនជាតិដទៃទៀតមកពីភាគខាងជើង និងការសម្តែងសិល្បៈប្រជាប្រិយរបស់បណ្ដាជនជាតិនៅ "ផ្ទះរួម"; ការណែនាំអំពីទំនៀមទម្លាប់ទទួលអំណរបុណ្យតេត និងការវេចនំអន្សមខ្មៅសម្រាប់បុណ្យតេត។
នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកម្មវិធីនេះ ក៏មានសកម្មភាពរៀបចំ និងតុបតែងលម្អសម្រាប់បុណ្យតេត នៅក្នុងភូមិរបស់ជនជាតិជាច្រើនផងដែរ។
លើសពីនេះ មាន "ពិធីបុណ្យនិទាឃរដូវ" ជាមួយនឹងសកម្មភាពទាក់ទាញជាច្រើនដូចជា៖ កម្មវិធីសម្ដែងរបាំ ចម្រៀងប្រជាប្រិយ "និទាឃរដូវមកដល់តំបន់ខ្ពង់រាប" របស់បណ្ដាជនជាតិនៃតំបន់តៃង្វៀន; ការបង្កើតឡើងវិញនូវពិធីសែនព្រះចង្ក្រានបាយ ដែលជាពិធីដ៏សំខាន់មួយរបស់ជនជាតិ Muong ជាដើម៕