អាស៊ានប៉ារ៉ាហ្គេមលើកទី១៣៖ កីឡាហែលទឹកនាំមកនូវមេដាយមាស ៥គ្រឿងជូនវៀតណាម
ក្នុងវិញ្ញាសាហែលទឹកសេរី ៤០០ម៉ែត្រ បុរសប្រភេទពិការ S8 កីឡាករ Vo Huynh Anh Khoa បានឈ្នះមេដាយមាសដំបូងសម្រាប់ក្រុមកីឡាវៀតណាម។ លោកបានបញ្ចប់ក្នុងចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ដោយថិរវេលា ៥នាទី ២៦វិនាទី ១៦ដែលនាំមុខដាច់ឆ្ងាយពីគូប្រជែងដទៃទៀត។ ចំណែកឯកីឡាករ Nguyen Van Hanh បានឈ្នះមេដាយមាសក្នុងវិញ្ញាសាហែលទឹកកង្កែប ១០០ម៉ែត្របុរស់ ប្រភេទពិការ SB11។ មេដាយមាសទីបីសម្រាប់ក្រុមកីឡាវៀតណាមបានទៅលើ កីឡាការិនី Trinh Thi Bich Nhu ក្នុងវិញ្ញាសាហែលទឹកកង្កែប ១០០ម៉ែត្រនារី ប្រភេទពិការ SB4-5។ អត្តពលិក Vi Thi Hang បាននាំយកមេដាយមាសទី ៤ មកផ្ទះវិញជាមួយនឹងជ័យជម្នះដ៏លេចធ្លោក្នុងវិញ្ញាសាហែលទឹកសេរី ១០០ ម៉ែត្រនារី ប្រភេទពិការ S7។ មេដាយមាសទី ៥ បានទៅលើកីឡាការិនី Le Thu Dung ដែលបានបញ្ចប់ដោយចំណាត់ថ្នាក់លេខ ១ ក្នុងវិញ្ញាសាហែលទឹកសេរី ១០០ ម៉ែត្រនារី ប្រភេទពិការ S8៕