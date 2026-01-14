Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អាណិកជនវៀតណាមនៅអេហ្ស៊ីប ទន្ទឹងរង់ចាំមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

“ខ្ញុំជឿជាក់ថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស នឹងមានការសម្រេចចិត្តជាច្រើន ដើម្បីនាំប្រទេសយើងពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក្លាយទៅជាសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ ហើយវៀតណាមនឹងជាប្រទេសដែលមានស្ថិរភាព និងសុវត្ថិភាពជានិច្ច ដោយទាក់ទាញមិត្តភក្តិអន្តរជាតិឱ្យមកវិនិយោគ និងធ្វើដំណើរកំសាន្ត..."

លោក ង្វៀន វ៉ាន់ ថាំង នាយកក្រុមហ៊ុនផ្លាស្ទិចអឺរ៉ុប (EUP) ដែលជាសហគ្រាសវៀតណាមដំបូងគេដែលវិនិយោគ និងធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសអេហ្ស៊ីប។ (រូបថត៖ VOV-Cairo)

រួមជាមួយប្រជាជនក្នុងប្រទេស សហគមន៍ជនវៀតណាមដែលកំពុងរស់នៅ សិក្សា និងធ្វើការនៅអេហ្ស៊ីប ក៏ទន្ទឹងរង់ចាំមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដោយមានមោទនភាព និងការជឿជាក់យ៉ាងមុតមាំថា មហាសន្និបាតនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្ត និងទិសដៅដឹកនាំដ៏សមស្រប និងមានប្រសិទ្ធភាពបំផុត។

លោក ង្វៀន វ៉ាន់ថាំង នាយកក្រុមហ៊ុនផ្លាស្ទិចអឺរ៉ុប (EUP) ជាសហគ្រាសវៀតណាមដំបូងគេដែលវិនិយោគនិងធ្វើអាជីវកម្មនៅប្រទេសអេហ្ស៊ីប បានចែករំលែកថា៖  “ខ្ញុំជឿជាក់ថា មហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្ស នឹងមានការសម្រេចចិត្តជាច្រើន ដើម្បីនាំប្រទេសយើងពីប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ក្លាយទៅជាសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍន៍ ហើយ វៀតណាមនឹងជាប្រទេសដែលមានស្ថិរភាព និងសុវត្ថិភាពជានិច្ច ដោយទាក់ទាញមិត្តភក្តិអន្តរជាតិឱ្យមកវិនិយោគ និងធ្វើដំណើរកំសាន្ត។ ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមផងដែរថា មហាសន្និបាតនឹងយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតចំពោះជំនាន់វ័យក្មេងវៀតណាមដែលរស់នៅក្រៅប្រទេស ដោយគោលនយោបាយជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយឧបត្ថម្ភពួកគេរៀនភាសាវៀតណាម រៀបចំកម្មវិធីផ្លាស់ប្តូរបន្ថែមទៀត ដើម្បីឱ្យពួកគេអាចយល់កាន់តែច្បាស់អំពីវប្បធម៌ និងប្រវត្តិសាស្ត្រវៀតណាមផងដែរ”៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

