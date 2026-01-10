Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អាណិកជនវៀតណាមនៅអាមេរិកឆ្ពោះទៅមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម

ក្នុងឱកាសមហាសន្និបាតលើកទី១៤ របស់បក្សកុម្មុយនិស្តវៀតណាម ដែលនឹងប្រារព្ធឡើងចាប់ពីថ្ងៃទី១៩ ដល់ថ្ងៃទី២៥ ខែមករាខាងមុខនេះ ក្លឹបសហគ្រិន និងអ្នកស្នេហាជាតិវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ DMV (វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី ម៉ារីលែន និងវើជីនៀ នៅសហរដ្ឋអាមេរិក) បានផ្ញើសារលិខិតអបអរសាទរទៅកាន់គណៈកម្មាធិការមជ្ឈិមបក្ស និងគណៈប្រធាននៃមហាសន្និបាត។ បេសកជនពិសេសរបស់លោក To Lam អគ្គលេខាបក្សកុម្មុយនិស្ដវៀតណាម អបអរសាទរមហាសន្និបាតលើកទី១២ នៃបក្សប្រជាជនបដិវត្តន៍ឡាវ

នៅក្នុងសារលិខិត សហគមន៍ធុរកិច្ចវៀតណាម និងអាណិកជនវៀតណាមនៅក្នុងតំបន់ DMV បានសម្តែងនូវចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងជ្រាលជ្រៅ និងការរំពឹងទុកចំពោះទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មហាសន្និបាត ជាពិសេសកំណែទម្រង់ស្ថាប័ន ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជន ការទាក់ទាញការវិនិយោគដែលមានគុណភាពខ្ពស់ និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព។

លោក Nguyen Quang Thanh ប្រធានក្លឹបសហគ្រិន និងអ្នកស្នេហាជាតិវៀតណាមនៅតំបន់វ៉ាស៊ីនតោនឌីស៊ី រដ្ឋម៉ារីលែន និងរដ្ឋវើជីនៀ (សហរដ្ឋអាមេរិក) (រូបថត៖ vnanet.vn)

ក្លឹបសហគ្រិន និងអ្នកស្នេហាជាតិនៅក្នុងតំបន់ DMV បានសន្យាថានឹងបន្តគាំទ្រគោលការណ៍ គោលនយោបាយអភិវឌ្ឍន៍របស់បក្ស និងរដ្ឋ ព្រមទាំងជាស្ពានតភ្ជាប់អង្គភាពអាជីវកម្ម វិនិយោគិន និងអ្នកជំនាញវៀតណាមនៅឯបរទេស ជាមួយមូលដ្ឋាន តំបន់ឧស្សាហកម្ម និងគម្រោងសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសដើម្បីលើកកម្ពស់លំហូរវិនិយោគប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព តម្លាភាព និងប្រកបដោយចីរភាព រួមចំណែកជាក់ស្តែងដល់ការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមរបស់វៀតណាម។

ក្លឹបជឿជាក់ថា ជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្ត្រ ស្មារតីច្នៃប្រឌិត និងការប្តេជ្ញាចិត្តខាងនយោបាយដ៏រឹងមាំរបស់ខ្លួន មហាសន្និបាតបក្សទូទាំងប្រទេសលើកទី១៤ របស់បក្សនឹងដាក់ចេញការសម្រេចសំខាន់ៗ បង្កើតបរិយាកាសវិនិយោគដែលមានភាព បើកចំហ និងស្ថិរភាព បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងជាតិ និងជំរុញវៀតណាមអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស ប្រកបដោយចីរភាព និងធ្វើសមាហរណកម្មយ៉ាងស៊ីជម្រៅ ដោយបញ្ជាក់ពីកិត្យានុភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិ៕

តាម kh.qdnd.vn

អត្ថបទផ្សេងទៀត

សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង ៧០០ លានដុល្លារសម្រាប់ស៊ីរី

សហភាពអឺរ៉ុបផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ជាង ៧០០ លានដុល្លារសម្រាប់ស៊ីរី

ប្រធានគណៈកម្មការអឺរ៉ុប លោកស្រី Ursula von der Leyen បានប្រកាសនៅថ្ងៃទី ៩ ខែមករាថា សហភាពអឺរ៉ុបនឹងផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ប្រមាណ ៦២០ លានអឺរ៉ូ (៧២២ លានដុល្លារ) សម្រាប់ស៊ីរី ក្នុងដំណាក់កាល ២០២៦ - ២០២៧ ដើម្បីឧបត្ថម្ភប្រទេសមជ្ឈិមបូព៌ានេះស្ថាបនាឡើងវិញ បន្ទាប់ពីសង្គ្រាមស៊ីវិលអូសបន្លាយរយៈពេលជាងមួយទសវត្សរ៍។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top