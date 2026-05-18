ព័ត៌មាន
អាណិកជនវៀតណាមនៅថៃ សម្លឹងឆ្ពោះទៅមាតុភូមិ
នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់មួយក្នុងឱកាសទិវាវិទ្យាសាស្ត្រ បច្ចេកវិទ្យា និងនវានុវត្តន៍វៀតណាម (ថ្ងៃទី១៨ ខែឧសភា)។ ថ្លែងនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នេះ ឯកអគ្គរដ្ឋទូត ផាម វៀតហ៊ុង បានបញ្ជាក់ថា៖
"បក្ស និងរដ្ឋមានគោលការណ៍សំខាន់ៗជាច្រើនដែលសង្កត់ធ្ងន់លើសារៈសំខាន់នៃវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យា។ លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ តូ ឡឹម ក៏បាននិយាយថា ចាំបាច់ត្រូវបង្កើតសកម្មភាពទម្លុះទម្លាយ រីកសាយភាយលទ្ធផល ផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងពីផ្នត់គំនិតគ្រប់គ្រងទៅជាផ្នត់គំនិតនៃការអភិវឌ្ឍ និងលើកទឹកចិត្តយន្តការសាកល្បង ទទួលយកការផ្លាស់ប្តូរថ្មី និងជំរុញការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលជាតិយ៉ាងខ្លាំង"។
នៅក្នុងសម័យសន្ទនា គណៈប្រតិភូបានវិភាគពីចំណុចខ្លាំងរបស់បញ្ញវន្តវៀតណាមនៅថៃទាក់ទងនឹងតម្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ក្នុងស្រុក និងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគី។ ខ្លឹមសារពិភាក្សាបានផ្តោតលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធឌីជីថល ការគ្រប់គ្រងទិន្នន័យប្រជាជន ការតាមដានផលិតផលកសិកម្ម និងផលិតផលជលផលជាដើម។
ក្នុងឱកាសនេះ លោកស្រី ត្រិន ធីហ្វេ តំណាងការិយាល័យវិទ្យាសាស្ត្រ និងបច្ចេកវិទ្យាវៀតណាមប្រចាំនៅថៃ បានប្រកាសពីការបើកដំណើរការជាផ្លូវការនៃបណ្តាញបញ្ញវន្តវៀតណាមនៅថៃក្នុងខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៦ ដើម្បីឆ្ពោះទៅរកការរៀបចំវេទិកាប្រចាំឆ្នាំមួយ៕