Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អាណិកជនវៀតណាមឆ្ពោះទៅ “ទិវាបុណ្យទូទាំងប្រទេស” ដោយផ្តាំផ្ញើរសេចក្តីជឿជាក់តាមរយៈសន្លឹកឆ្នោត

នៅព្រឹកថ្ងៃទី១៥ ខែមីនា រួមជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេស ដែលចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតរដ្ឋសភា និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជា ជនវៀតណាមគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អាណត្តិ ២០២៦- ២០៣១ អាណិកជនវៀតណាមជាច្រើននាក់មកពី ជុំវិញពិភពលោក បានមានវត្តមាននៅស្រុកកំណើតដើម្បីចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការបោះឆ្នោត អនុវត្តន៍សិទ្ធិ និងកាតព្វកិច្ចពលរដ្ឋ ក្នុងទិវាបុណ្យទូទាំងប្រទេស។

លោកស្រី ង្វៀន វៀត ទ្រៀវ ប្រធានសហភាពនារីវៀតណាមនៅអឺរ៉ុប កំពុងបោះឆ្នោតនៅការិយាល័យបោះឆ្នោតលេខ ៣ សង្កាត់ហាយ បា ជឹង ទីក្រុងហាណូយ (រូបថត៖ បាវ ត្រាង/VOV5)

លោកស្រី ង្វៀន វៀត ទ្រៀវ   ប្រធានសហភាពនារីវៀតណាមនៅអឺរ៉ុប បានឲ្យដឹងថា៖ “ប្រតិភូដែលត្រូវបានជ្រើសរើស ត្រូវតែមានសីលធម៌ ចរិតលក្ខណៈ និងកិត្យានុភាពក្នុងចំណោមប្រជាជនជាមុនសិន។ ក្រៅពីនេះ ពួកគេត្រូវការភាពវៃឆ្លាត និងសមត្ថភាពក្នុងការអនុវត្តភារកិច្ចសំខាន់ៗ ខណៈពេលដែលក៏នៅជិតប្រជាជន ផ្ទៀងស្តាប់ និងគោរពសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជន។ ខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថា ប្រតិភូមានការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការបង្កើត របកគំហើញដើម្បីចូលរួមចំណែកក្នុងការសម្រេចគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍របស់ប្រទេសជាតិនៅក្នុងដំណាក់កាលថ្មី”។

លោកស្រី ឡេ ធឿង ប្រធានសមាគមវៀតណាមនៅកាន់សៃ ប្រទេសជប៉ុន មានអារម្មណ៍កិត្តិយស និងមានមោទនភាពដែលបានកាន់សន្លឹកឆ្នោត (រូបថត៖ បាវ ត្រាង/VOV5)

 

មិនត្រឹមតែតាមដានព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយសំខាន់ៗ របស់ប្រទេសជាតិពីចម្ងាយប៉ុណ្ណោះទេ អាណិជកជនវៀតណាមជាច្រើននាក់ បានវិលត្រឡប់ មកវៀតណាមវិញក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត ដើម្បីចូលរួមការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់។ លោកស្រី ឡេ ធឿង ប្រធានសមាគមជនវៀតណាមនៅតំបន់ កាន់សៃ  (ជប៉ុន) បានចែករំលែកថា៖ “សម្រាប់ប្រជាជនវៀតណាមដែលរស់នៅឆ្ងាយពីស្រុកកំណើត ដូចជាពួកយើង ពេលវេលាបានចូលរួមដោយផ្ទាល់ក្នុងការបោះឆ្នោត នាំមកនូវអារម្មណ៍នៃការជិតស្និទ្ធិទៅនឹងមាតុភូមិ។ សន្លឹកឆ្នោតនីមួយៗ មិនត្រឹមតែជាសិទ្ធិប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែក៏ជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់រូបចំពោះការអភិវឌ្ឍរបស់ប្រទេសជាតិផងដែរ”។

ទោះបីជារស់នៅនិងធ្វើការនៅទីណាទាំងអស់ក៏ដោយ ក៏អាណិកជនវៀត ណាម តែងតែឆ្ពោះទៅមាតុភូមិ  ផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះព្រឹត្តិការ ណ៍នយោបាយសំខាន់ៗរបស់ប្រទេសជាតិ ព្រមទាំងផ្តាំផ្ញើរសេចក្តីជឿជាក់និងការរំពឹងទុកទៅលើតំណាងដោយអ្នកបោះឆ្នោតជ្រើសរើស៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

អត្ថបទផ្សេងទៀត

អ្នកបោះឆ្នោតជាង ៩៣% បានទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិករដ្ឋសភានិងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់

យោងតាមព័ត៌មានពីក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត គិតត្រឹមម៉ោង ៤ រសៀល ថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ចំនួនអ្នកបោះឆ្នោតសរុបដែលបានចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសសមាជិកសភានីតិកាលទី ១៦ និងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ ២០២៦-២០៣១ មានចំនួនជាង ៧១,៣ លាននាក់ (អត្រាជាង ៩៣%)។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top