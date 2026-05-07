ព័ត៌មាន
អនុវត្តន៍យ៉ាងដាច់ខាតរាល់វិធានការទប់ស្កាត់ការរំលោភបំពានលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា
សារទូរលេខ សំដៅបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខ្លាំងក្លា និងលើកកម្ពស់ ប្រសិទ្ធភាពនៃការងារទប់ស្កាត់និងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានលើ កម្មសិទ្ធិបញ្ញា ដោយរួមចំណែកដល់ការកសាងបរិយាកាសវិនិយោគ និងអាជីវកម្មប្រកបដោយតម្លាភាព និងបង្កើនកិត្យានុភាពជាតិក្នុងសមាហរណកម្មអន្តរជាតិផងដែរ។
តាមនោះ កម្ទេចគេហទំព័រ និងអង្គការដំណើរការគេហទំព័រដែលរំលោភលើកម្មសិទ្ធិ ដោយមានការចូលប្រើខ្ពស់ ជាពិសេសគេហទំព័ររក្សាទុកនិងផ្តល់ខ្សែភាពយន្ត តន្ត្រី ហ្គេមទូរស័ព្ទ និងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ខុសច្បាប់ជាភាសាវៀតណាមនិងភាសាបរទេស ជាពិសេសភាសា អង់គ្លេស។ ដោះស្រាយយ៉ាងតឹងរ៉ឹងនូវការរំលោភលើ កម្មសិទ្ធិឧស្សាហកម្ម និងទំនិញក្លែងក្លាយ បង្កើនការត្រួតពិនិត្យទំនិញដែលនាំចូលនិងនាំចេញតាមព្រំដែន ផ្អាកនីតិវិធីគយសម្រាប់ទំនិញនៅពេលដែលមានភស្តុតាងច្បាស់លាស់ថា ជាទំនិញក្លែងក្លាយនិងរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញា។
សារទូរលេខក៏ស្នើឱ្យថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត និងទីក្រុងនានា បង្កើតក្រុមការងារអន្តរផ្នែកនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដើម្បីអនុវត្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធិភាពរាល់ភារកិច្ចដែលត្រូវបានប្រគល់ជូន៕