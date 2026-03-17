Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អនុម័តគម្រោងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដំណាក់កាល ២០២៦ – ២០៣០

លោកឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ង្វៀន ជី យុង ថ្មីៗនេះ បានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីសម្រេចអនុម័តលើគម្រោងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម ដំណាក់កាល ២០២៦ – ២០៣០ (ហៅកាត់ថា គម្រោង)។
ឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ង្វៀន ជី យុង (រូបថត៖ An Dang/VNA)

គោលបំណងនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីបង្កើនការត្រៀមខ្លួន និងសមត្ថភាពសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម តាមរយៈកញ្ចប់ឧបត្ថម្ភដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមតម្រូវការ ទំហំ កម្រិតត្រៀមខ្លួន និងលក្ខណៈជាក់ស្តែងរបស់វិស័យនីមួយៗ។

គម្រោងនេះមានគោលបំណងគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម យ៉ាងហោចណាស់ ៥០០ពាន់អង្គភាព នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ តាមរយៈសកម្មភាពរបស់ខ្លួន (ដូចជាការវាយតម្លៃការត្រៀមខ្លួន ការធ្វើតេស្ត និងការអនុវត្តផលិតផល និងដំណោះស្រាយផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការបង្កើនសមត្ថភាពឌីជីថល)។ ក្នុងចំណោមទាំងនេះ យ៉ាងហោចណាស់ សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ចំនួន ៣០០ ពាន់អង្គភាព នឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភក្នុងការអនុវត្តន៍ផលិតផល និងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល វេទិកាឌីជីថល និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។ លើសពីនេះ មានគោលបំណងបង្កើតបណ្តាញអ្នកប្រឹក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដែលមានអង្គការ និងបុគ្គលចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់ ៥០០ នាក់ ដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង ដើម្បីរួមដំណើរជាមួយអង្គភាពធុនតូចនិងមធ្យម៕

តាម VOV5 - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម

