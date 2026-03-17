ព័ត៌មាន
អនុម័តគម្រោងផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលសម្រាប់សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យមដំណាក់កាល ២០២៦ – ២០៣០
គោលបំណងនៃគម្រោងនេះគឺដើម្បីបង្កើនការត្រៀមខ្លួន
និងសមត្ថភាពសម្រាប់ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថលរបស់សហគ្រាសធុនតូច និងមធ្យម
តាមរយៈកញ្ចប់ឧបត្ថម្ភដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងតាមតម្រូវការ ទំហំ កម្រិតត្រៀមខ្លួន
និងលក្ខណៈជាក់ស្តែងរបស់វិស័យនីមួយៗ។
គម្រោងនេះមានគោលបំណងគាំទ្រសហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម
យ៉ាងហោចណាស់ ៥០០ពាន់អង្គភាព នៅត្រឹមឆ្នាំ ២០៣០ តាមរយៈសកម្មភាពរបស់ខ្លួន
(ដូចជាការវាយតម្លៃការត្រៀមខ្លួន ការធ្វើតេស្ត និងការអនុវត្តផលិតផល
និងដំណោះស្រាយផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ការផ្តល់ប្រឹក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល
និងការបង្កើនសមត្ថភាពឌីជីថល)។ ក្នុងចំណោមទាំងនេះ យ៉ាងហោចណាស់
សហគ្រាសធុនតូចនិងមធ្យម ចំនួន ៣០០ ពាន់អង្គភាព
នឹងទទួលបានការឧបត្ថម្ភក្នុងការអនុវត្តន៍ផលិតផល និងដំណោះស្រាយបច្ចេកវិទ្យាឌីជីថល
វេទិកាឌីជីថល និងបញ្ញាសិប្បនិម្មិត។ លើសពីនេះ មានគោលបំណងបង្កើតបណ្តាញអ្នកប្រឹក្សាអំពីការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល
ដែលមានអង្គការ និងបុគ្គលចូលរួមយ៉ាងហោចណាស់ ៥០០ នាក់
ដែលបំពេញតាមលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យសម្រាប់សមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈ និងបទពិសោធន៍ជាក់ស្តែង
ដើម្បីរួមដំណើរជាមួយអង្គភាពធុនតូចនិងមធ្យម៕