ព័ត៌មាន
អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង ត្រួតពិនិត្យការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅទីក្រុង កិនធើ
កាលពីរសៀលថ្ងៃទី៤ ខែមីនា ក្រុមអធិការកិច្ចនិងត្រួតពិនិត្យនៃអនុគណៈកម្មការធានាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាពសង្គម នៃក្រុមប្រឹក្សាជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោត ដឹកនាំដោយអនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង បានចុះធ្វើការនៅឃុំ Nhon Ai ទីក្រុងកិនធើ អំពីការធានាសន្តិសុខ សណ្តាប់ធ្នាប់ និងសុវត្ថិភាពសង្គម សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១។
ថ្លែងនៅពេលចុះត្រួតពិនិត្យការងារបោះឆ្នោត អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង បានតម្រូវឱ្យមូលដ្ឋាន ត្រៀមរៀបចំដំណាក់កាលនីមួយៗឲ្យបានហ្មត់ចត់ ដើម្បីឱ្យថ្ងៃបោះឆ្នោតពិតជាទិវាបុណ្យរបស់ប្រជាជនទាំងមូល។ ផ្តោតសំខាន់លើការបង្កើនការបំប៉ន់ និងការណែនាំអំពីជំនាញវិជ្ជាជីវៈសម្រាប់មណ្ឌលបោះឆ្នោត និងក្រុមបោះឆ្នោត ដោយធានាបាននូវការអនុវត្តយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមគោលការណ៍ នីតិវិធី និងបទប្បញ្ញត្តិ។ តំបន់បោះឆ្នោតត្រូវតែរៀបចំតាមបែបវិទ្យាសាស្ត្រ ជាមួយនឹងច្រកចេញចូលដ៏សមស្រប; បញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោតត្រូវតែបិទផ្សាយយ៉ាងពេញលេញ និងច្បាស់លាស់; រៀបចំផែនការសម្រាប់គាំទ្រដល់ជនចាស់ជរា និងជនពិការស្របតាមបទប្បញ្ញត្តិ។ លើសពីនេះ រៀបចំបុគ្គលិកយាមប្រចាំការនៅទីតាំងបោះឆ្នោត ធានាសន្តិសុខ និងសុវត្ថិភាពក្នុងអំឡុងពេលបោះឆ្នោត; អនុវត្តន៍បាវចនា "នៅហ្នឹងកន្លែង ៤ យ៉ាង" ដើម្បីធានាថាការបោះឆ្នោតមានសុវត្ថិភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងស្របតាមច្បាប់៕