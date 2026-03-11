Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង ចុះត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តថាញ់ហ័រ

កាលពីថ្ងៃទី១០ ខែមីនា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង អនុប្រធានរដ្ឋសភាវៀតណាម បានចុះត្រួតពិនិត្យ និងធ្វើការជាមួយគណៈកម្មាធិការរៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំ ពូលួង ខេត្តថាញ់ហ័រ ស្តីពីការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១។

លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភា ត្រឹន ក្វាងភឿង កំពុងត្រួតពិនិត្យនីតិវិធីគំរូនៃការបោះឆ្នោត។ រូបថត៖ VNA

រាយការណ៍នៅក្នុងជំនួបធ្វើការ លោក ត្រឹន យីទៀន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ ពូលួង បានឲ្យដឹងថា ការបង្កើតក្រុមបោះឆ្នោត ការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត និងការត្រៀមរៀបចំមូលដ្ឋានសម្ភារៈនៅតាមទីកន្លែងបោះឆ្នោត ត្រូវបានអនុវត្តន៍យ៉ាងម៉ត់ចត់ និងស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់។

ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបធ្វើការ លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភា ត្រឹន ក្វាងភឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់មួយ ដូច្នេះហើយ មូលដ្ឋាននានាដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសក្នុងជំហានណាមួយឡើយ។ ការងារទាំងអស់ត្រូវតែរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ ចត់ ល្អិតល្អន់ ដោយធានាបាននូវ នីតិវិធី និងកាលកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីឱ្យថ្ងៃបោះឆ្នោតពិតជាក្លាយជាទិវាបុណ្យរបស់ប្រជាជនទាំងមូល៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

អត្ថបទផ្សេងទៀត

វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាមពលជាមួយសហគ្រាសអាមេរិក

វៀតណាមយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះកិច្ចសហប្រតិបត្តិការថាមពលជាមួយសហគ្រាសអាមេរិក

កាលពីថ្ងៃទី ១០ ខែមីនា នៅទីក្រុងហាណូយ សម្ព័ន្ធក្រុមហ៊ុន GE Vernova (សហរដ្ឋអាមេរិក) បានរៀបចំវេទិកា “ថាមពលស្ថាបនាការផ្លាស់ប្តូរ”។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top