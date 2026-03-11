ព័ត៌មាន
អនុប្រធានរដ្ឋសភា លោក ត្រឹន ក្វាងភឿង ចុះត្រួតពិនិត្យការងារត្រៀមរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅខេត្តថាញ់ហ័រ
រាយការណ៍នៅក្នុងជំនួបធ្វើការ លោក ត្រឹន យីទៀន ប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រជាជនឃុំ ពូលួង បានឲ្យដឹងថា ការបង្កើតក្រុមបោះឆ្នោត ការបង្កើតបញ្ជីឈ្មោះអ្នកបោះឆ្នោត និងការត្រៀមរៀបចំមូលដ្ឋានសម្ភារៈនៅតាមទីកន្លែងបោះឆ្នោត ត្រូវបានអនុវត្តន៍យ៉ាងម៉ត់ចត់ និងស្របតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់។
ថ្លែងនៅក្នុងជំនួបធ្វើការ លោកអនុប្រធានរដ្ឋសភា ត្រឹន ក្វាងភឿង បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកសភានីតិកាលទី១៦ និងក្រុមប្រឹក្សាប្រជាជនគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់សម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំ២០២៦-២០៣១ គឺជាព្រឹត្តិការណ៍នយោបាយដ៏សំខាន់មួយ ដូច្នេះហើយ មូលដ្ឋាននានាដាច់ខាតមិនត្រូវធ្វេសប្រហែសក្នុងជំហានណាមួយឡើយ។ ការងារទាំងអស់ត្រូវតែរៀបចំយ៉ាងហ្មត់ ចត់ ល្អិតល្អន់ ដោយធានាបាននូវ នីតិវិធី និងកាលកំណត់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដើម្បីឱ្យថ្ងៃបោះឆ្នោតពិតជាក្លាយជាទិវាបុណ្យរបស់ប្រជាជនទាំងមូល៕