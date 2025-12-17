Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់ការនេសាទខុសច្បាប់ IUU នៅទីក្រុងហូជីមិញ

នាថ្ងៃទី១៦ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២៥ ក្រុមការងារមួយដឹកនាំដោយអនុប្រធានអធិការកិច្ច រដ្ឋា ភិបាល Nguyen Quoc Doan បានត្រួតពិនិត្យ និងស្ទង់មតិការងារប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេ សាទខុសច្បាប់ មិនបានរាយការណ៍ និងមិនមានការគ្រប់គ្រង (IUU) នៅក្នុងឃុំ Long Hai ទីក្រុងហូជីមិញ។
គណៈប្រតិភូមកពីអធិការកិច្ចរដ្ឋាភិបាលត្រួតពិនិត្យគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងកំពង់ផែនេសាទតាន់ភឿកក្នុងឃុំឡុងហៃ (រូបថត៖TTXVN)

នៅកន្លែងត្រួតពិនិត្យ លោក Nguyen Quoc Doan បានស្នើឲ្យគណៈកម្មា ធិការប្រជាជនទីក្រុងហូជីមិញ បន្តដឹកនាំមន្ទីរ ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាននានា បង្កើនការជួយឧបត្ថម្ភ អ្នកនេសាទ ពិនិត្យ និងបំពេញឯកសារចាំបាច់   ដើម្បីឲ្យនាវានេសាទទាំងនេះបំពេញតាមលក្ខខណ្ឌសម្រាប់ប្រតិ បត្តិការនេសាទស្របច្បាប់។ ដោយសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងយ៉ាងតឹងរ៉ឹងចំពោះនាវានេសាទដែលមិនគ្រប់លក្ខខ័ណ្ឌ លោក Nguyen Quoc Doan បានស្នើឲ្យទីក្រុងទប់ស្កាត់យ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ ចំពោះនាវានេសាទដែលមិនបំពេញតាមលក្ខខ័ណ្ឌដោយកុំឲ្យចេញទៅសមុទ្រទាល់តែសោះ។

នៅកំពង់ផែនេសាទ Tan Phuoc ក្រុមការងារបានឡើងលើនាវានេសាទដែលបានចតដោយផ្ទាល់ សាកសួរអ្នកនេសាទអំពីវិធីសាស្ត្រនេសាទ និងកន្លែងប្រតិបត្តិការនេសាទ។ គណៈប្រតិភូបានត្រួតពិនិត្យឯកសារច្បាប់ កំណត់ហេតុនេសាទ និងប្រព័ន្ធត្រួតពិនិត្យនាវា (VMS)។ គណៈប្រតិភូក៏បានត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការរបស់ប្រព័ន្ធតាមដានអាហារសមុទ្រ អេឡិចត្រូនិក (eCDT)។

ក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះ គណៈប្រតិភូបានទៅសួរសុខទុក្ខ ប្រគល់អំណោយ និងលើកទឹកចិត្តដល់ក្រុមគ្រួសារអ្នកនេសាទ ង្វៀន វ៉ាន់ លៀម ដែលរស់នៅក្នុងភូមិភឿក តាន់ ឃុំឡុង ហៃ; ពិភាក្សាអំពីស្ថានភាពផលិតកម្មនៅសមុទ្រ និងការយល់ដឹងរបស់អ្នកនេសាទក្នុងការអនុវត្តតាមបទប្បញ្ញត្តិស្តីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការនេសាទខុសច្បាប់ (IUU)៕

តាម​ VOV5​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

