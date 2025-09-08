ព័ត៌មាន
អត្រាបើកចំណាយដើមទុននិយោគសាធារណៈបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងច្រើនឆ្នាំ
នេះជាព័ត៌មានដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Tran Quoc Phuong លើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំខែសីហារបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។
ដើម្បីសម្រេចបាននូវទិសដៅបើកចំណាយទុនវិនិយោគសាធារណៈទាំង ១០០% នៅឆ្នាំ២០២៥ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្តល់អនុសាសន៍ថា ក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋានត្រូវបន្តអនុវត្តឱ្យបានខ្លាំងក្លានូវដំណោះស្រាយតាមទូរលេខ និងដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាល និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលបានកំណត់តាំងពីដើមឆ្នាំមក។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បានស្នើឲ្យក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាន ពិនិត្យ និងបែងចែកដើមទុនវិនិយោគដែលនៅសេសសល់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ អនុវត្តន៍ដំណោះស្រាយកាន់តែខ្លាំងក្លាសម្រាប់ការអនុវត្ត រួមទាំងការពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង ដើម្បីឱ្យមានបរិមាណបើកចំណាយដើមទុន ពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់នូវឧបសគ្គសម្រាប់ជំនះពុះពារ៕