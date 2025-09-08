Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អត្រាបើកចំណាយដើមទុននិយោគសាធារណៈបានកើនឡើងខ្ពស់ជាងច្រើនឆ្នាំ

លទ្ធផលបើកចំណាយដើមទុនវិនិយោគសាធារណៈក្នុងរយៈពេល៨ខែដើមឆ្នាំនេះមានភាពវិជ្ជមានខ្លាំង សម្រេចបានជិត ៤១០ ពាន់ពាន់លានដុង សម្រេចបានជិត ៥០% នៃផែនការដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចាត់ទុកគឺខ្ពស់ជាងអត្រានៃការចំណាយកាលពីឆ្នាំមុន។

នេះជាព័ត៌មានដោយអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុលោក Tran Quoc Phuong លើកឡើងក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំខែសីហារបស់រដ្ឋាភិបាល ដែលបានប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី ៦ ខែមិថុនា នៅទីក្រុងហាណូយ។

ដើម្បីសម្រេចបាននូវទិសដៅបើកចំណាយទុនវិនិយោគសាធារណៈទាំង ១០០% នៅឆ្នាំ២០២៥ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុបានផ្តល់អនុសាសន៍ថា ក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋានត្រូវបន្តអនុវត្តឱ្យបានខ្លាំងក្លានូវដំណោះស្រាយតាមទូរលេខ និងដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋាភិបាល និងនាយករដ្ឋមន្ត្រី ដែលបានកំណត់តាំងពីដើមឆ្នាំមក។ អនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏បានស្នើឲ្យក្រសួង ស្ថាប័ន និងមូលដ្ឋាន ពិនិត្យ និងបែងចែកដើមទុនវិនិយោគដែលនៅសេសសល់។ ទន្ទឹមនឹងនោះ អនុវត្តន៍ដំណោះស្រាយកាន់តែខ្លាំងក្លាសម្រាប់ការអនុវត្ត រួមទាំងការពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនៃការអនុវត្តគម្រោង ដើម្បីឱ្យមានបរិមាណបើកចំណាយដើមទុន ពិនិត្យឡើងវិញជាបន្ទាន់នូវឧបសគ្គសម្រាប់ជំនះពុះពារ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកស្រាវជ្រាវ និង​អ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិ​មានសុទិដ្ឋិនិយមលើ​​យថា​ទស្សន៍​អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិទី ២ កញ្ញា ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិជាច្រើនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងឋានៈរបស់វៀតណាម ក៏ដូចជាយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខផងដែរ។
