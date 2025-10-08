ព័ត៌មាន
អត្រាកំណើនរបស់វៀតណាមធ្វើឱ្យអ្នកវិនិយោគអន្តរជាតិចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំង
តាមនោះ ផលិតផលក្នុងស្រុកសរុប (GDP) របស់វៀតណាមក្នុងត្រីមាសទី ៣ ឆ្នាំ ២០២៥ ត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា នឹងកើនឡើង ៨,២៣%។ គេហទំព័រ Ainvest.com បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ទោះបីជានៅតែមានហានិភ័យជាច្រើនទាក់ទងនឹងពន្ធគយ និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិក៏ដោយ ប៉ុន្តែកំណើនរបស់វៀតណាមស្ថិតក្នុងកម្រិត ៧,៨៥% ក្នុងរយៈពេល ៩ ខែដំបូងនៃឆ្នាំនេះ បង្ហាញពីភាពធន់ដោយ សារកំណែទម្រង់គោលនយោបាយ និងការធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ច។ យោងតាមគេហទំព័រ ainvest.com អត្រាកំណើនគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍ត្រូវបានជំរុញដោយវិស័យចំនួន ៣ គឺ ឧស្សាហកម្ម កសិកម្មនិងសេវាកម្ម។
Ainvest.com ជឿជាក់ថា វិនិយោគិនបរទេសមានបំណងចង់ចូលរួមក្នុងវិស័យដែលវៀតណាមមានទាំងគុណសម្បត្តិប្រកួតប្រជែង និងគោលនយោបាយអំណោយផលដូចជា៖ បច្ចេកវិទ្យាខ្ពស់ ថាមពលកកើតឡើងវិញ និងសេវាកម្មឌីជីថល។ អត្ថបទនេះបានសន្និដ្ឋានថា កំណើនខ្ពស់របស់ វៀតណាមក្នុងត្រីមាសទី ៣ នៃឆ្នាំនេះ គឺជាការឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហរយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងខ្សែសង្វាក់តម្លៃសកល និងក្របខ័ណ្ឌគោលនយោបាយសកម្ម។ សម្រាប់អ្នកវិនិយោគ សំណួរត្រូវដាក់ចេញគឺ តើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអាចវិនិយោគលើវិស័យដែលមានថាមពលខ្លាំងជាងគេនៅវៀតណាម៕