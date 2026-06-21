ព័ត៌មាន
អត្ថបទរបស់អគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋតូ ឡឹម៖ ទិសដៅយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់សារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាមក្នុងយុគសម័យឌីជីថល
អ្នកជំនាញ អ្នកសារព័ត៌មាន និងអ្នកគ្រប់គ្រងសារព័ត៌មានជាច្រើនអះអាងថា
ឯកសារនេះមានសារៈសំខាន់ក្នុងការតម្រង់ទិសយុទ្ធសាស្ត្រ
សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍសារព័ត៌មានបដិវត្តន៍វៀតណាមក្នុងយុគសម័យឌីជីថល។
យោងតាមសាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត ង្វៀន ធី ទ្រឿង យ៉ាង
អនុប្រធានបណ្ឌិត្យសភាសារព័ត៌មាននិងផ្សព្វផ្សាយ ចំណុចលេចធ្លោនៃអត្ថបទនេះគឺការដាក់សារព័ត៌មាននៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍ជាតិទាំងមូល
ដោយភ្ជាប់ជាមួយភារកិច្ចកសាងបក្ស ការពារជាតិ
និងលើកកម្ពស់ឋានៈរបស់វៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ យោងតាមលោកស្រី ង្វៀន ធី ទ្រឿង យ៉ាង
អត្ថបទនេះដោះស្រាយតាមបែបវិចារវិទ្យានូវទំនាក់ទំនងរវាងនវានុវត្តន៍ និងតម្លៃស្នូលនៃសារព័ត៌មានបដិវត្តន៍។
ខណៈពេលដែលបច្ចេកវិទ្យា និងបរិយាកាសប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយកំពុងផ្លាស់ប្តូរឥតឈប់ឈរ
លក្ខណៈបដិវត្តន៍ លក្ខណៈបក្ស លក្ខណៈផ្តោតលើប្រជាជន
និងទំនួលខុសត្រូវសង្គមនៃសារព័ត៌មានត្រូវតែបានរក្សារឹងមាំ
សារមួយក្នុងចំណោមសារដែលអ្នកជំនាញជាច្រើនបានសង្កត់ធ្ងន់ជាពិសេសគឺ
តម្រូវការសម្រាប់សារព័ត៌មានដើម្បីមានវត្តមានយ៉ាងសកម្មនៅលើវេទិកាឌីជីថលទាំងអស់
ប៉ុន្តែមិនត្រូវពឹងផ្អែកលើវេទិការឌីជីថលទាំងនោះទេ។ យោងតាមលោកស្រី ង្វៀន ធី ទ្រឿង
យ៉ាង នេះមិនត្រឹមតែជាបញ្ហាវិជ្ជាជីវៈប៉ុណ្ណោះទេ
ប៉ុន្តែក៏ជារឿងរ៉ាវអំពីអធិបតេយ្យភាពប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយជាតិនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថលទៀតផង។
សារព័ត៌មានត្រូវការធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យា ទិន្នន័យ
និងវិធីសាស្ត្រចែកចាយខ្លឹមសារ ប៉ុន្តែមិនត្រូវដេញតាមក្បួនដោះស្រាយ ទស្សនៈ
ឬអន្តរកម្ម ដោយធ្វើឲ្យបំបាត់នូវមុខងារណែនាំ និងបង្កើតតម្លៃសង្គមរបស់ខ្លួនឡើយ។
ដោយមានទស្សនៈដូចគ្នា លោកវរសេនីយ៍ឯក អ្នកកាសែត ដូ ភូ ថ
និពន្ធនាយកនៃកាសែតអតីតយុទ្ធជនវៀតណាម ជឿជាក់ថា
សារដ៏ជ្រាលជ្រៅបំផុតនៅក្នុងអត្ថបទគឺតម្រូវការដើម្បីរក្សាភាពសុចរិតរបស់អ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងយុគសម័យ
នៃការផ្លាស់ប្តូរ ឌីជីថល។ យោងតាមលោក បញ្ញាសិប្បនិម្មិតនិងបច្ចេកវិទ្យាអាចគាំទ្រដល់ការងារសារព័ត៌មាន
ប៉ុន្តែមិនអាចជំនួសភាពសុចរិតខាងនយោបាយ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ
និងការទទួលខុសត្រូវសង្គមរបស់អ្នកសារព័ត៌មានបានទេ។
ទាំងនេះគឺជាកត្តាសម្រេចចិត្តសម្រាប់សារព័ត៌មានដើម្បីរក្សាតួនាទីនាំមុខក្នុងបរិបទ
ប្រកួតប្រជែងដ៏ខ្លាំងក្លាពីប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គម។
អត្ថបទរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់លើភារកិច្ច
កសាងលំហព័ត៌មានផ្លូវការ ការពារគ្រឹះមនោគមវិជ្ជារបស់បក្ស
និងការបង្កើនសមត្ថភាពផ្សព្វផ្សាយជាតិ។ សាស្ត្រាចារ្យរង បណ្ឌិត ង្វៀន ធី បាវ
សាស្ត្រាចារ្យជាន់ខ្ពស់នៅបណ្ឌិតសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ ជឿជាក់ថា សារព័ត៌មានត្រូវផ្លាស់ប្តូរពីផ្នត់គំនិតប្រតិកម្មទៅជាការបង្កើតផលិតផលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដ៏ទាក់ទាញ
បង្កប់លក្ខណៈបញ្ចុះបញ្ចូល ជាពិសេសនៅលើវេទិកាឌីជីថល។
ព័ត៌មានត្រឹមត្រូវនិងត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ ដែលបង្ហាញតាមរបៀបទំនើប
និងត្រូវបានរៀបចំសម្រាប់ក្រុមទស្សនិកជននីមួយៗ នឹងក្លាយជាមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានក្លែងក្លាយ
និងព័ត៌មានមិនពិតប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
មតិភាគច្រើនសុទ្ធតែចាត់ទុកថា សារស្នូលដែលអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋលោកតូ ឡឹម បានផ្ញើទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានគឺត្រូវបញ្ចូលគ្នាយ៉ាងសុខដុមរមនានូវឬទ្ធានុភាពនយោបាយ ក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈ និងសមត្ថភាពបច្ចេកវិទ្យា; កសាងសារព័ត៌មានទំនើប វិជ្ជាជីវៈ និងមនុស្សសាស្ត្រ ដែលធ្វើជាម្ចាស់លើបច្ចេកវិទ្យា ប៉ុន្តែមិនពឹងផ្អែកលើបច្ចេកវិទ្យាទេ ដោយហេតុនេះ ផ្សព្វផ្សាយតម្លៃវៀតណាម និងបម្រើបុព្វហេតុអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេសជាតិប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងយុគសម័យឌីជីថល៕