ព័ត៌មាន
អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជាង ១.៣០០ ត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងយុទ្ធនាការរយៈពេល ៥០០ថ្ងៃទាំងយប់
នារសៀលថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាល ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ ឆ្លើយសំណួរពីសារព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលជាក់ស្តែងនៃ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ដើម្បីជំរុញការស្វែងរក ប្រមូលផ្តុំ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី" លោកវរសេនីយ៍ត្រី ឡេ វ៉ាន់ សឺន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសង្គម នៃអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម (ក្រសួងការពារប្រទេស) បានឲ្យដឹងថា រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជាង ១.៣០០ និងផ្នូរធំចំនួន ៣ ត្រូវបានស្វែងរក និងប្រមូលផ្តុំ។
យោងតាមលោកវរសេនីយ៍ត្រី ឡេ វ៉ាន់ សឹន នេះគឺជាយុទ្ធនាការដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលមានគោលបំណងបង្កើតរបកគំហើញមួយក្នុងការស្វែងរក ការប្រមូលផ្តុំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។ យុទ្ធនាការនេះកំណត់គោលដៅក្នុងការស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនដែលបានស្លាប់ប្រហែល ៧.០០០; បញ្ចប់ការប្រមូលគំរូពីផ្នូរដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រហែល ២៣០.០០០ នៅក្នុងទីបញ្ចុះសពយុទ្ធជនពលី; ខិតខំធ្វើតេស្ត DNA លើគំរូសាកសពយុទ្ធជនពលីប្រមាណ ១៨.០០០ គំរូ; កសាង និងដាក់ឱ្យដំណើរការមូលដ្ឋានទិន្នន័យសម្រាប់ការធ្វើតេស្តហ្សែនរបស់សាច់ញាតិយុទ្ធជនពលី ដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណ។
យុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦ ប៉ុន្តែរយៈពេលត្រូវបានគណនាចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៧។ ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ ក្រសួងការពារប្រទេសនឹងផ្តល់សេនាធិការដល់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិឱ្យអនុវត្តដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និងខិតខំសម្រេចបាននូវគោលដៅ និងគោលដៅដែលយុទ្ធនាការនេះបានដាក់ចេញ៕