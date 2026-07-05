Báo Ảnh Việt Nam

  • Vietnamese
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាវៀតណាម
  • English
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អង់គ្លេស
  • Français
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាបារាំង
  • Español
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា អេស្ប៉ាញ
  • 中文
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាចិន
  • Русский
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសារុស្ស៊ី
  • 日本語
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាជប៉ុន
  • ລາວ
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសា ឡាវ
  • 한국어
    កាសែតរូបភាពវៀតណាមជាភាសាកូរ៉េ

ព័ត៌មាន

អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជាង ១.៣០០ ត្រូវបានប្រមូលនៅក្នុងយុទ្ធនាការរយៈពេល ៥០០ថ្ងៃទាំងយប់

យោងតាមលោកវរសេនីយ៍ត្រី ឡេ វ៉ាន់ សឹន នេះគឺជាយុទ្ធនាការដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលមានគោលបំណងបង្កើតរបកគំហើញមួយក្នុងការស្វែងរក ការប្រមូលផ្តុំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។

លោកវរសេនីយ៍ត្រី ឡេ វ៉ាន់សឺន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសង្គម អគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម (ក្រសួងការពារជាតិ) បានផ្តល់ព័ត៌មាននៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មាន (រូបថត៖ VNA)

នារសៀលថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា នៅទីក្រុងហាណូយ ក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរបស់រដ្ឋាភិបាល ប្រចាំខែមិថុនា ឆ្នាំ ២០២៦ ឆ្លើយសំណួរពីសារព័ត៌មានអំពីលទ្ធផលជាក់ស្តែងនៃ "យុទ្ធនាការ ៥០០ ថ្ងៃទាំងយប់ ដើម្បីជំរុញការស្វែងរក ប្រមូលផ្តុំ និងកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី" លោកវរសេនីយ៍ត្រី ឡេ វ៉ាន់ សឺន អនុប្រធាននាយកដ្ឋានគោលនយោបាយសង្គម នៃអគ្គនាយកដ្ឋាននយោបាយនៃកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាម (ក្រសួងការពារប្រទេស) បានឲ្យដឹងថា រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ន អដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលីជាង ១.៣០០ និងផ្នូរធំចំនួន ៣ ត្រូវបានស្វែងរក និងប្រមូលផ្តុំ។

យោងតាមលោកវរសេនីយ៍ត្រី ឡេ វ៉ាន់ សឹន នេះគឺជាយុទ្ធនាការដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលមានគោលបំណងបង្កើតរបកគំហើញមួយក្នុងការស្វែងរក ការប្រមូលផ្តុំ និងការកំណត់អត្តសញ្ញាណអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនពលី។ យុទ្ធនាការនេះកំណត់គោលដៅក្នុងការស្វែងរក និងប្រមូលអដ្ឋិធាតុយុទ្ធជនដែលបានស្លាប់ប្រហែល ៧.០០០; បញ្ចប់ការប្រមូលគំរូពីផ្នូរដែលមិនស្គាល់អត្តសញ្ញាណប្រហែល ២៣០.០០០ នៅក្នុងទីបញ្ចុះសពយុទ្ធជនពលី; ខិតខំធ្វើតេស្ត DNA លើគំរូសាកសពយុទ្ធជនពលីប្រមាណ ១៨.០០០ គំរូ; កសាង និងដាក់ឱ្យដំណើរការមូលដ្ឋានទិន្នន័យសម្រាប់ការធ្វើតេស្តហ្សែនរបស់សាច់ញាតិយុទ្ធជនពលី ដែលមិនទាន់ស្គាល់អត្តសញ្ញាណ។

យុទ្ធនាការនេះបានចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃទី ២ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០២៦ ប៉ុន្តែរយៈពេលត្រូវបានគណនាចាប់ពីថ្ងៃទី ១៥ ខែមីនា ឆ្នាំ ២០២៦ ដល់ថ្ងៃទី ២៧ ខែកក្កដា ឆ្នាំ ២០២៧។ ក្នុងរយៈពេលខាងមុខ ក្រសួងការពារប្រទេសនឹងផ្តល់សេនាធិការដល់គណៈកម្មាធិការដឹកនាំជាតិឱ្យអនុវត្តដំណោះស្រាយយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ និងខិតខំសម្រេចបាននូវគោលដៅ និងគោលដៅដែលយុទ្ធនាការនេះបានដាក់ចេញ៕

តាម​ vovworld.vn/km-KH

អត្ថបទផ្សេងទៀត

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង៖ ប្រែក្លាយឆន្ទៈទៅជាសកម្មភាព ប្រែក្លាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅជាលទ្ធផលល្អប្រសើរជាង

នាយករដ្ឋមន្ត្រីលោក ឡេ មិញ ហ៊ឹង៖ ប្រែក្លាយឆន្ទៈទៅជាសកម្មភាព ប្រែក្លាយសេចក្តីសម្រេចចិត្តទៅជាលទ្ធផលល្អប្រសើរជាង

លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី ឡេ មិញ ហ៊ឹង បានមានប្រសាសន៍ថា សុន្ទរកថាដ៏សំខាន់ ស្មោះស្ម័គ្រ ជ្រាលជ្រៅ និងគ្រប់ជ្រុងជ្រោយរបស់លោកអគ្គលេខាបក្ស ប្រធានរដ្ឋ លោកតូ ឡឹម គឺពិតជាប្រភពលើកទឹកចិត្ត និងការបំផុសគំនិតដ៏ធំធេង។
អត្ថបទផ្សេងទៀត

អត្ថបទអានច្រើនបំផុត

អាន​កាសែត​បោះពុម្ភ


Top