អង្គភាពទ័ពបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅចាប់ផ្តើមជួសជុលនិងសាងសង់ផ្ទះដែលខូចខាតដោយទឹកជំនន់
តាមរយៈការសង្កេត ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការមុន បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកតំបន់ទី៤ បានបង្កើតក្រុមការងារចំនួន ៤០ (ក្រុមនីមួយៗមានសមាជិកពី ១២ ទៅ ១៧ នាក់) ដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត Khanh Hoa និង Dak Lak ជួយឧបត្ថម្ភប្រជា ជនក្នុងការជួសជុល និងសាងសង់ផ្ទះចំនួន ១៤ ខ្នង នៅក្នុងតំបន់។
ក៏នៅថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូដែរ ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីពិធីចេញដំណើរអនុវត្ត “ប្រតិ បត្តិការក្វាងទ្រុង” កងពលតូចលេខ ៥៧៥ នៃយោធតំបន់ទី៥ បានរៀបចំការចល័តកម្មាភិបាល និងយុទ្អជនជិត ៥០ នាក់ទៅកាន់ខេត្ត Dak Lak ដើម្បីជួយដល់ការសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញជូនគ្រួសារចំនួន ៣ គ្រួសារ។
ទាក់ទងនឹង “ប្រតិបត្តិការក្វាងទ្រុង” ដើម្បីសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារដែលផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានខូចខាតដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ថ្មីៗនេះនៅក្នុងខេត្តភាគកណ្តាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ នៅថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ក៏បានចេញឯកសារមួយដោយស្នើឱ្យមូលដ្ឋាន និងអង្គភាពនានារាយការណ៍ជារៀងរាល់សប្តាហ៍អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់ប្រជាជន ក្រោយរងព្យុះ និងទឹកជំនន់៕