ព័ត៌មាន

អង្គភាពទ័ពបញ្ជូនកងកម្លាំងទៅចាប់ផ្តើមជួសជុលនិងសាងសង់ផ្ទះដែលខូចខាតដោយទឹកជំនន់

នាថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ នៅកំពង់ផែយោធា Cam Ranh បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកតំបន់ទី ៤ បានរៀបចំការការចេញដំណើរអនុវតុ្តន៍ “ប្រតិបត្តិការក្វាងទ្រុង”។

តំបន់លេខ ៣ កងទ័ពជើងទឹកបានចាប់ផ្តើមក្វាងទ្រុង (រូបថត៖ nhandan.vn)

តាមរយៈការសង្កេត ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមយុទ្ធនាការមុន បញ្ជាការដ្ឋានកងទ័ពជើងទឹកតំបន់ទី៤ បានបង្កើតក្រុមការងារចំនួន ៤០ (ក្រុមនីមួយៗមានសមាជិកពី ១២ ទៅ ១៧ នាក់) ដើម្បីសម្របសម្រួលជាមួយបញ្ជាការដ្ឋានយោធាខេត្ត Khanh Hoa និង Dak Lak ជួយឧបត្ថម្ភប្រជា ជនក្នុងការជួសជុល និងសាងសង់ផ្ទះចំនួន ១៤ ខ្នង នៅក្នុងតំបន់។

ក៏នៅថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូដែរ ភ្លាមៗ បន្ទាប់ពីពិធីចេញដំណើរអនុវត្ត “ប្រតិ បត្តិការក្វាងទ្រុង” កងពលតូចលេខ ៥៧៥ នៃយោធតំបន់ទី៥ បានរៀបចំការចល័តកម្មាភិបាល និងយុទ្អជនជិត ៥០ នាក់ទៅកាន់ខេត្ត Dak Lak ដើម្បីជួយដល់ការសាងសង់ផ្ទះឡើងវិញជូនគ្រួសារចំនួន ៣ គ្រួសារ។

ទាក់ទងនឹង “ប្រតិបត្តិការក្វាងទ្រុង” ដើម្បីសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់គ្រួសារដែលផ្ទះរបស់ពួកគេត្រូវបានខូចខាតដោយគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ថ្មីៗនេះនៅក្នុងខេត្តភាគកណ្តាល នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ហ្វាម មិញ ជីញ នៅថ្ងៃទី ៣ ខែធ្នូ ក៏បានចេញឯកសារមួយដោយស្នើឱ្យមូលដ្ឋាន និងអង្គភាពនានារាយការណ៍ជារៀងរាល់សប្តាហ៍អំពីវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់ និងជួសជុលផ្ទះសម្រាប់ប្រជាជន ក្រោយរងព្យុះ និងទឹកជំនន់៕

តាម VOV5​​ - វិទ្យុសំឡេងវៀតណាម​

ចំណូលថវិការបស់ខេត្តក្វាងនិញនៅឆ្នាំ២០២៥ គ្រោងនឹងលើសពី ៤៣%

ចំណូលថវិការបស់ខេត្តក្វាងនិញនៅឆ្នាំ២០២៥ គ្រោងនឹងលើសពី ៤៣%

នៅឆ្នាំ២០២៥ ខេត្តក្វាងនិញបានដាក់ចេញគោលដៅកំណើនពីរខ្ទង់ ដោយមាន ចំណូលថវិកាជាង ៥៧,៣ ទ្រីលានដុង។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ លើសពីផែនការ ឆ្ងាយណាស់ ខេត្តក្វាងនិញគ្រោងនឹងសម្រេចបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពេញមួយឆ្នាំចំនួន ១៤% និងចំណូលថវិកាត្រូវបានប៉ាន់ប្រមាណថា មានចំនួន ៨២,២ ទ្រីលានដុង ពោល គឺកើនឡើង ៤៣% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងគោលដៅ។
