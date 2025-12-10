ព័ត៌មាន
អង្គការសហប្រជាជាតិអំពាវនាវឲ្យថៃនិងកម្ពុជាបន្ថយភាពតានតឹង
លោក Guterres បានអំពាវនាវឱ្យប្រទេសទាំងពីរធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីបន្ថយភាពតានតឹង និងវិលត្រឡប់ទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្រេចបានក្នុងខែតុលា។ នៅថ្ងៃដដែលនោះ គណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិនៃកាកបាទក្រហម (ICRC) បានសម្តែងការព្រួយបារម្ភអំពីការផ្ទុះឡើងនៃជម្លោះនៅតាមព្រំដែនកម្ពុជា-ថៃ ហើយបានអំពាវនាវឱ្យប្រទេសទាំងពីរអនុវត្តការអត់ធ្មត់ និងបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹង។
នៅទីក្រុងបាងកក នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃ លោកអនុទីន ឆានវីរៈគុល បានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលថៃកំពុងតាមដានយ៉ាងដិតដល់នូវការវិវត្តន៍ ហើយបានដឹកនាំភ្នាក់ងារសន្តិសុខឱ្យសម្របសម្រួល ដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពរបស់ជនស៊ីវិល និងផ្ទៀងផ្ទាត់របាយការណ៍អំពីអ្នកស្លាប់ និងរបួស។ ថៃនឹងធ្វើសកម្មភាពដោយប្រុងប្រយ័ត្ន និងស្របតាមគោលការណ៍មនុស្សធម៌ ដើម្បីការ ពារជនស៊ីវិល និងរក្សាសណ្តាប់ធ្នាប់តាមបណ្តោយព្រំដែន។
ពីកម្ពុជា នាយករដ្ឋមន្ត្រីសម្តេច ហ៊ុន ម៉ាណែត បានសង្កត់ធ្ងន់ដោយ ផ្តោតលើការការពារអធិបតេយ្យភាព និងធានាសុវត្ថិភាពរបស់ប្រជាជន។ នៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីយប់មិញ លោកស្រី ម៉ាលី សុជាតា អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការពារជាតិកម្ពុជា បានមានប្រសាសន៍ថា ដោយសារតែស្ថានភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើង គ្រួសាររាប់ពាន់គ្រួសារបានចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេ ហើយសាលារៀនប្រហែល ៣៧៧ កន្លែងនៅក្នុងខេត្តព្រំដែនចំនួន ៤ បានបិទជាបណ្តោះអាសន្ន៕