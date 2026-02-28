ព័ត៌មាន
អង្គការសហប្រជាជាតិព្រមានថា ការប្រើប្រាស់កម្លាំងដើម្បីដោះស្រាយជម្លោះអន្តរជាតិកំពុងក្លាយជារឿងធម្មតា
ថ្លែងនៅចំពោះមុខក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិ លោក Volker Turk បានព្រមានថា ពិភពលោកកំពុងកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់ជាងពេលណាៗទាំងអស់ ដោយមានជម្លោះប្រហែល ៦០ កំពុងដំណើរការ។ ការប្រកួតប្រជែងអំណាចដើម្បីគ្រប់គ្រងទឹកដី និងថាមពល កំពុងជាន់ឈ្លីសិទ្ធិជាមូលដ្ឋាន។ ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្ស បានលើកឡើងពីការពិតដ៏សោកសៅថា៖ ប្រសិនបើកាលពីមួយទសវត្សរ៍មុន ការវាយប្រហារលើមន្ទីរពេទ្យនឹងបង្កការខឹងសម្បារទូទាំងពិភពលោក ប៉ុន្តែសព្វថ្ងៃនេះ ជាមធ្យម មានការវាយប្រហារលើមណ្ឌលសុខភាពចំនួន ១០ បានកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ លោកបានអំពាវនាវដល់សហគមន៍អន្តរជាតិកុំឱ្យព្រងើយកន្តើយចំពោះស្ថានភាពនៃប្រព័ន្ធច្បាប់មនុស្សធម៌ និងសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិត្រូវបានបំផ្លិចបំផ្លាញ ហើយបានស្នើរឱ្យមេដឹកនាំនយោបាយចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដើម្បីបញ្ច្រាសនិន្នាការដ៏គ្រោះថ្នាក់នេះ៕