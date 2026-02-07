ព័ត៌មាន
អង្គការសហប្រជាជាតិត្រៀមខ្លួនរួចជាស្រេចដើម្បីរួមដំណើរជាមួយសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ វៀតណាម
ថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ លោក Doan Minh Huan នាយកបណ្ឌិត្យសភានយោបាយជាតិហូជីមិញ បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការភ្ជាប់ចំណេះដឹងជាយុទ្ធសាស្ត្រ ការជ្រើសរើសលក្ខណៈប្រណិតផូរផង់ បំផុតក្នុងការអភិបាលកិច្ចទំនើប ដើម្បីបម្រើដោយផ្ទាល់ដល់ការបណ្តុះបណ្តាល ការអប់រំ ការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រ និងការងារប្រឹក្សាគោលនយោបាយរបស់បណ្ឌិត្យសភា។ លោកនាយកបណ្តិត្យសភាបានបញ្ជាក់ពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់បណ្ឌិត្យសភាក្នុងការលើកកម្ពស់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិជាក់ស្តែង ដោយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការទូតសិក្សា និងលើកកម្ពស់កិត្យានុភាពរបស់វៀតណាមនៅលើឆាកអន្តរជាតិ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ កំណត់ការផ្លាស់ប្តូរទ្រឹស្តី និងការបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ជាមួយបណ្តាបក្សកុម្មុយនិស្ត និងបណ្តាបក្សកាន់អំណាច គឺជាសសរស្តម្ភសំខាន់នៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់បក្ស ដែលរួមចំណែកដល់ការសម្រេចបាននូវចក្ខុវិស័យជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ប្រទេសជាតិក្នុងយុគសម័យថ្មី។
តាងនាមឯកអគ្គរដ្ឋទូត ប្រធានបេសកកម្មការទូត និងដៃគូអន្តរជាតិនៅវៀតណាម លោកស្រី Pauline Tamesis អ្នកសម្របសម្រួលប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅវៀតណាម បានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះចក្ខុវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ដែលផ្តោតលើប្រជាជនរបស់វៀតណាម; កំណែទម្រង់ដ៏ខ្លាំងក្លាក្នុងអភិបាលកិច្ច ក៏ដូចជាការតំរង់ទិសច្បាស់លាស់ឆ្ពោះទៅរកការច្នៃប្រឌិត ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល និងការផ្លាស់ប្តូរបៃតង។ អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំនៅវៀតណាម បានសង្កត់ធ្ងន់លើការត្រៀមខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិក្នុងការរួមដំណើរសេចក្តីប្រាថ្នារបស់វៀតណាម; វិនិយោគលើមនុស្សដោយលើកកម្ពស់ការអប់រំ ជំនាញ សុខាភិបាល និងការសម្របខ្លួនក្នុងសង្គម ជាពិសេសសម្រាប់ស្ត្រី យុវជន និងជនជាតិភាគតិច ដើម្បីទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីនវានុវត្តន៍និងការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល ដើម្បីលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយបរិយាប័ន្ននិងចីរភាព ដើម្បីពន្លឿនការផ្លាស់ប្តូរបៃតងប្រកបដោយសមធម៌ ការពារក្រុមងាយរងគ្រោះ និងបើកទូលាយថាមពលស្អាត និងដើម្បីលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងជួយវៀតណាមក្នុងការបំពេញរាល់ការប្តេជ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្ស៕