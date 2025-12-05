ព័ត៌មាន
អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់ការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់វៀតណាម
នេះជាមតិរបស់ប្រតិភូជាច្រើននៅក្នុងសន្និសីទអន្តរជាតិលើកទី ៥ “កិច្ច សហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាម-អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេស និងដៃគូសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍដ៏វិបុលភាពនិងប្រកបដោយចីរភាព” ដែលបានធ្វើឡើងនៅព្រឹកថ្ងៃទី ៤ ខែធ្នូ នៅទីក្រុងហាណូយ។
នៅក្នុងសន្និសីទនេះ ប្រតិភូបានពិនិត្យឡើងវិញនូវលទ្ធផលនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងវៀតណាមនិងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបរទេសក្នុងដំណាក់កាល ២០១៩-២០២៥។ ដូច្នេះ បច្ចុប្បន្នមានអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលចំនួន ៣៩៧ កំពុងប្រតិបត្តិការជាប្រចាំនៅវៀតណាម ដែលមកពី ៣២ ប្រទេស ក្នុងនោះមានអង្គការដែលបានចូលរួមចំណែកអស់រយៈពេលជាង ៥០ ឆ្នាំ មកហើយ។
ធ្វើការវាយតម្លៃចំពោះការរួមចំណែករបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល ឧប នាយករដ្ឋមន្ត្រី លោក ប៊ូយ ថាញ់ សឺន បានមានប្រសាសន៍ថា៖ “នៅពេលខាងមុខ យើងសង្ឃឹមថា អ្នកនឹងបន្តអមដំណើរជាមួយវៀត ណាមក្នុងវិស័យអាទិភាពដូចជា៖ ការអភិវឌ្ឍមនុស្ស លើកកម្ពស់សន្តិសុខសង្គម ឆ្លើយតបទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុ ការផ្លាស់ប្តូរឌីជីថល នវានុវត្តន៍ ជំរុញសមភាពយេនឌ័រ អភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍ប្រកបដោយចីរភាព។ បន្តចែករំលែកបទពិសោធន៍ ចំណេះដឹង បច្ចេកវិទ្យា តភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងវៀត ណាមជាមួយបណ្តាញអ្នកជំនាញអន្តរជាតិ ជួយវៀតណាមចូលរួមកាន់តែស៊ីជម្រៅនៅក្នុងគំនិតផ្តួចផ្តើមអភិវឌ្ឍន៍សកល”៕