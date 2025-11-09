Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អង្ករ ST25 ឈ្នះរង្វាន់លេខមួយជាលើកទីបី "អង្ករល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក"

រង្វាន់លេខមួយចំនួនពីរលើកមុនគឺនៅឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២៣។

លោក ហូ ក្វាង គួ (ឆ្វេង) និងលោក ដូ ហាណាំ (ស្តាំ) បានទទួលរង្វាន់អង្កល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកជាលើកទីបី ពីគណៈកម្មាធិការរៀបចំ (ឈរនៅកណ្តាល) នៃការប្រកួត (រូបថត៖ CTV/Thanhnien.vn)

អង្ករ ST25 របស់វៀតណាមបានឈ្នះរង្វាន់លេខមួយក្នុងការប្រកួត “អង្ករល្អដាច់គេពិភពលោក” ក្នុងឆ្នាំ ២០២៥ នៅឯសន្និសីទពាណិជ្ជកម្មអង្ករសកលលើកទី ១៧ ដែលរៀបចំដោយ The Rice Trader ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ៩ ខែវិច្ឆិកា។ អង្ករលោកគួ ST25 របស់វៀតណាម និងម៉ាកវិញាត្តិកម្ម “ម្លិះអង្គរ” ពូជស្រូវផ្ការំដួលរបស់កម្ពុជា សុទ្ធតែឈ្នះរង្វាន់លេខមួយ។ ដូច្នេះ រហូតមកដល់ពេលនេះ អង្ករ ST25 ត្រូវបានទទួលរង្វាន់ចំនួន ៣ ដងនៅក្នុងការប្រកួត "អង្ករល្អបំផុតរបស់ពិភពលោក"។ រង្វាន់លេខមួយចំនួនពីរលើកមុនគឺនៅឆ្នាំ ២០១៩ និង ២០២៣។ ដោយមានវត្តមានជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងក្រុមពូជអង្ករល្អបំផុតរបស់ពិភពលោកអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំ អង្ករលោកគួ ST25 នៅតែបន្តបញ្ជាក់ពីជំហរឈានមុខគេរបស់ប្រទេសវៀតណាមនៅលើផែនទីអង្ករពិភពលោក ៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

