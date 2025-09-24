ព័ត៌មាន
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញជួបជាមួយអ្នកបោះឆ្នោតទីក្រុងហាណូយ មុនកិច្ចប្រជុំលើកទី ១០ នៃរដ្ឋសភានីតិកាលទី១៥
អញ្ជើញថ្លែងនៅទីនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានបញ្ជាក់ថា ត្រឹមតែរយៈពេល៩ខែ គោលដៅជាច្រើនបានសម្រេច និងលើសកម្រិត ជាពិសេសគឺគោលដៅចំណូលថវិការដ្ឋ។ ទន្ទឹមនឹងនោះ ការងារធានាការពារជាតិនិងសន្តិសុខ ការងារសន្តិសុខសង្គម តែងតែទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីបក្ស រដ្ឋជាមួយនឹងដំណោះស្រាយជាក់ស្តែងជាច្រើន បន្តរួមចំណែកលើកកំពស់ជីវភាពសម្ភារៈ និងស្មារតីរបស់ប្រជាជនគ្រប់ស្រទាប់។
ក្នុងកិច្ចប្រជុំ ឆ្លើយតបនឹងមតិរបស់អ្នកបោះឆ្នោតលើបញ្ហាដោះស្រាយបែបបទរដ្ឋបាលនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានឲ្យដឹងថា៖ “អនុសាសន៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតគឺសមស្រប ហើយទាំងនេះក៏ជាបញ្ហាដែលការិយាល័យនយោបាយនិងលេខាធិការដ្ឋានត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ និងដឹកនាំត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការឧបករណ៍ដែលបានបំពេញតម្រូវការរបស់មជ្ឈិម។ ជារួម ក្បាលម៉ាស៊ីននៃអាជ្ញាធរពីរកម្រិតរបស់មូលដ្ឋាននិយាយរួម និងហាណូយនិយាយដោយឡែក ត្រូវបានដាក់ឱ្យដំណើរការជាជំហានៗ និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តី ដោយសារនេះជាគំរូថ្មី ជៀសមិនផុតពីការលំបាក និងចំណុចខ្វះខាត ហើយត្រូវបន្តកែលម្អ ពិសេសថ្នាក់ឃុំ សង្កាត់ ដើម្បីដំណើរការទៅតាមមុខងារ និងបម្រើប្រជាពលរដ្ឋឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង”។
អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានអះអាងថា បក្ស រដ្ឋ និងរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ពង្រាយវិមជ្ឈការ និងវិសហមជ្ឈការ តាមស្មារតីនៃការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់មូលដ្ឋាន ហើយមកទល់នឹងពេលនេះ ការងារសរុបជាង ២.៥០០ ត្រូវបានធ្វើវិមជ្ឈការ និងប្រគល់ឱ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋាន ហើយការងារទាំងនេះនឹងបន្តដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់នាពេលខាងមុខ៕