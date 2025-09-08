Báo Ảnh Việt Nam

ព័ត៌មាន

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញចូលរួមពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៥៥ នៃការផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដើមដំបូង

នាព្រឹកថ្ងៃទី ៧ ខែកញ្ញា ទូរទស្សន៍វៀតណាម (VTV) បានប្រារព្ធពិធីអបអរសាទរខួបលើកទី ៥៥ នៃការផ្សាយកម្មវិធីទូរទស្សន៍ដំបូង (៧ កញ្ញា ១៩៧០ - ៧ កញ្ញា ២០២៥) ទទួលគ្រឿងឥស្សរិយយសពលកម្មថ្នាក់ទី១ និងសម្ពោធ ចាក់ផ្សាយជាផ្លូវការនូវប៉ុស្តិ៍ទូរទស្សន៍កិច្ចការបរទេសជាតិ - Vietnam Today។

អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយថ្នាក់ទី១ ដល់ទូរទស្សន៍វៀតណាម (រូបថត៖ VNA)

អញ្ជើញថ្លែងមតិក្នុងពិធីនេះ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានសង្កត់ធ្ងន់ថា ក្នុងរយៈពេល ៥៥ ឆ្នាំកន្លងទៅ ពីលក្ខខណ្ឌបច្ចេកទេសសាមញ្ញ ទូរទស្សន៍វៀតណាមបានអភិវឌ្ឍទៅជាស្ថានីយ៍ជាតិ ភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានពហុព័ត៌មានសំខាន់ ស្នូល ផ្សព្វផ្សាយគោលការណ៍ណែនាំរបស់បក្ស គោលនយោបាយ និងច្បាប់របស់រដ្ឋ; រួមចំណែកដល់ការអប់រំ ធ្វើឲ្យប្រសើរជីវភាពរស់នៅខាងវិញ្ញាណ លើកកម្ពស់ចំណេះដឹងរបស់ប្រជាជន និងនិយាយឡើងសម្លេងរបស់ប្រជាជនក្នុងបុព្វហេតុកសាង ការពារ និងអភិវឌ្ឍន៍ប្រទេស។

អមដំណើរប្រទេស និងប្រជាជន កម្មវិធី និងស្នាដៃរបស់ទូរទស្សន៍វៀតណាមបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងជាក់ស្តែងនូវជីវភាពនយោបាយ សេដ្ឋកិច្ច វប្បធម៌ និងសង្គមក្នុងទិដ្ឋភាពជាច្រើន; ជំរុញការផ្លាស់ប្តូរថ្មី ផ្សព្វផ្សាយកត្តាថ្មី; ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយ ការខ្ជះខ្ជាយ និងអវិជ្ជមាន; អនុវត្តមុខងារនៃការត្រួតពិនិត្យ ការរិះគន់សង្គម និងធ្វើអនុសាសន៍ដើម្បីកែលម្អស្ថាប័ន និងគោលនយោបាយ។ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម បានជូនទូរទស្សន៍វៀតណាមនូវអំណោយជាពាក្យពេជ្រថា៖ "អ្នកគ្រប់គ្នា គ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង មួចស្រួច និងទាក់ទាញ"។

ក្នុងឱកាសនេះ ក្នុងនាមថ្នាក់ដឹកនាំបក្សនិងរដ្ឋ អគ្គលេខាបក្ស លោក តូ ឡឹម អញ្ជើញប្រគល់គ្រឿងឥស្សរិយយសថ្នាក់ទី១ ដល់ទូរទស្សន៍វៀតណាម៕

តាម​ VOV5 - វិទ្យុសម្លេងវៀតណាម

ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកស្រាវជ្រាវ និង​អ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិ​មានសុទិដ្ឋិនិយមលើ​​យថា​ទស្សន៍​អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាម

ក្នុងឱកាសរំលឹកខួបលើកទី ៨០ បដិវត្តន៍ខែសីហា និងទិវាបុណ្យជាតិទី ២ កញ្ញា ថ្នាក់ដឹកនាំ អ្នកសារព័ត៌មាន អ្នកស្រាវជ្រាវ និងអ្នកប្រាជ្ញអន្តរជាតិជាច្រើនបានវាយតម្លៃខ្ពស់ចំពោះតួនាទី និងឋានៈរបស់វៀតណាម ក៏ដូចជាយថាទស្សន៍អភិវឌ្ឍន៍របស់វៀតណាមក្នុងដំណាក់កាលខាងមុខផងដែរ។
